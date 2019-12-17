محمد بن راشد يطلق مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.. فيديو

كتب هيثم سلامة

أعلن الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبى ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات، اليوم، إطلاق مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، والذى يهدف إلى نقل قصة نجاحها إلى العالم.

وقال محمد بن راشد:" الإخوة والأخوات.. أطلقنا مشروعاً للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات لنقل قصتنا للعالم بشكل جديد.. الجميع جزء من نجاحنا ونريد للجميع المشاركة فى اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا".

وأضاف:"أنتم من ستختارون الشعار المناسب الذى سيمثلنا للخمسين عاما القادمة عبر الموقع". ودعا محمد بن راشد الجمهور لاختيار الشعار المناسب الذى سيمثل دولة الإمارات خلال الخمسين عاما المقبلة ويهدف مشروع الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، نقل قصة نجاح الدولة إلى العالم.