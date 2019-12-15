محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

كتب آسر أحمد

حرص الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبى، على تهنئة دولة البحرين بعيدها القومي، بنشر فيديو يظهر من خلاله العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وكتب حاكم مدينة دبي على الفيديو "إلى الشقيقة البحرين، شعبا وملكاً، كل عام وأنتم بخير، كل عام ووطنكم في خير ورفعة وعزة، كل عام وشعبينا أكثر أخوة ومحبة وتعاضداً، أدام الله عليكم الأمن والاستقرار والنعمة".

إلى الشقيقة البحرين ... شعبا وملكاً .. كل عام وأنتم بخير .. كل عام ووطنكم في خير ورفعة وعزة.. كل عام وشعبينا أكثر أخوة ومحبة وتعاضداً ... أدام الله عليكم الأمن والاستقرار والنعمة .. pic.twitter.com/6z1c7jNCG4 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 15, 2019

وكان الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد قد أعلنا صباح أمس السبت، أن العام المقبل 2020 سوف يكون عام الاستعداد للخمسين فى إطار خطة موسعة تشارك فيها كافة مؤسسات الإمارات.

وسرعان ما تصدر هاشتاج "عام الاستعداد للخمسين"، ترند تويتر فى دولة الإمارات، فى إطار خطة الدولة للاستعداد للخمسين عاما المقبلة بداية من عام 2021.