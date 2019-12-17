محكمة أسترالية تقضى بالسجن 76 عاما لأخوين دبرا لتفجير طائرة

سيدنى (رويترز)

قضت محكمة أسترالية، بسجن أخوين لمدة 76 عاما إجمالا، لتخطيطهما تفجير طائرة بقنبلة مخبأة فى مفرمة لحم.

وقضت المحكة العليا فى نيو ساوث ويلز، اليوم الثلاثاء، بسجن خالد الخياط 40 عاما، مع عدم الإفراج المبكر حتى 2047، كما قضت بسجن أخيه محمود الخياط 36 عاما، مع عدم إمكانية الإفراج المبكر قبل 2044.

وأُدين الاثنان بالتخطيط لشن هجومين إرهابيين أحدهما بقنبلة والآخر بغاز كيماوى على الطائرة فى يوليو 2017.

وأدانت المحكمة العليا فى نيو ساوث ويلز، خالد فى مايو الماضى، لكن هيئة المحلفين لم تستطع التوصل إلى اتخاذ قرار بإدانة محمود، وانتهت إعادة محاكمته بإدانة أيضا فى سبتمبر.

واعتُقل خالد ومحمود الخياط بعدما شنت الشرطة مداهمات فى سيدنى، وقالت الشرطة إن المتفجرات القوية التى استُخدمت لصنع القنبلة تم نقلها من تركيا كجزء من خطة بإلهام وتوجيه من تنظيم داعش الإرهابى.