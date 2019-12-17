محافظ كفر الشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019-2020م، مؤكداً عىى تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه وجه بمتابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها، فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه شددعلى تطهير المصارف والمجارى المائية ورفع ناتج التطهير أول بأول بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات والإشغالات وحظر التعدى على الطريق العام،والإلتزام بمواعيد العمل والإنضباط فى العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، قائلاً لرؤساء المراكز والمدن " اقعدوا مع الناس "، لافتاً ان القدرة والكفاءة والتفاعل مع المواطن معيار تقييم المسئول.

أكد محافظ كفرالشيخ، على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً، مشيراً ان الأستماع الى المواطن حل لنصف المشكلة ، مكلفاً برفع ومصادرة الاشغالات، واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع رجال أمن كفرالشيخ، موضحاً ان هذه الحملات مستمرة لعودة الانضباط للشارع مرة أخرى وان الشارع حق للجميع ولا يحق لأحد التعدى عليه ومن يخالف ذلك سوف يتم اتخاذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة ولا أحد فوق القانون ، مكلفاً بتخطيط قطع أراضى أملاك دولة للباعة الجائلين، لافتاً ان الاكشاك داخل الكتلة السكنية محظورة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، اننا ندعم الحلول المقترحة للمشاكل والتنسيق بين الأجهزة المعنية لنجاح منظومة العمل بالمحافظة، وإتاحة الفرصة للكفاءات للعمل دون مجاملات ، مكلفاً بصيانة وإصلاح معدات الحملات الميكانيكية وحصر جميع المعدات،ووضع استيكرات بالبيانات على معدات الوحدات المحلية والحملة الميكانيكية، لافتاً ان المعدات هى أدوات رئيس المدينة والتنسيق الكامل بين المراكز والمدن فى الأزمات والمعدات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة التعديات ومصادرة المعدات والخامات والمواد المستخدمة فى مخالفات البناء ،مكلفاً بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات " الرصف ،الكهرباء ، مياه الشرب والصرف الصحى "، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمالKبإحلال أعمدة الإنارة الفيبر عالية الجودة بالخطة الجديدة للإنارة لتجنب الماس الكهربائي، والتى تتميز بعمر افتراضى أطول.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بمناقشة مشروعات الرصف ورفع نسبة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة وإعلانها للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية والإشراف على تنفيذ الأعمال، على ان يتم طرح أعمال الطرق بكراسة ومواصفات فنية موحدة،مشدداً على سرعة استكمال أعمال وتقسيم موقف سيدى سالم الجديد والسوق العمومى واستغلال الموقف القديم كحديقة لسيدى سالم وتجهيزها بالملاهى والمظلات بالتعاون مع مدارس التعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات الخدمية بالمحافظة.