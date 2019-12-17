محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض

كتب – أحمد مرعى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، عن اعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة الرياض بالمنطقة خلف مدرسة السلام بحي مجلس المدينة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد الموافقة والاعتماد الرسمي للقرار.

وجاء في نص القرار ما يلي:- (بعد الإطلاع علي أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين علي العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وعلي كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 9/10/2019، المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف علي أعمال التخطيط العمراني المؤرخ 28/8/2019 والمتضمن الموافقة تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلي لمدينة الرياض (منطقة خلف مدرسة السلام بحي مجلس المدينة)، وذلك بناء علي الطلب المقدم من المواطنين محمد زايد عبد المقصود وأحمد زايد عبد المقصود، ليكون طبقاً للطبيعة واستعمال الأرض سكني وفقاً للمخطط التفصيلي).

وشمل القرار في المادة الأولي أن يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة الرياض بالمنطقة خلف مدرسة السلام بحي مجلس المدينة، وذلك بناء علي الطلب المقدم من المواطنين محمد زايد عبد المقصود وأحمد زايد عبد المقصود، ليكون طبقاً للطبيعة واستعمال الأرض سكني وفقاً للمخطط الاستراتيجي والتفصيلي مع الالتزام بتحصيل مقابل التحسين، وفي المادة الثانية علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

القرار