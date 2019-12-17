سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:34 م
محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
كتب – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، عن اعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة الرياض بالمنطقة خلف مدرسة السلام بحي مجلس المدينة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد الموافقة والاعتماد الرسمي للقرار.

 

وجاء في نص القرار ما يلي:- (بعد الإطلاع علي أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين علي العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وعلي كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 9/10/2019، المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف علي أعمال التخطيط العمراني المؤرخ 28/8/2019 والمتضمن الموافقة تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلي لمدينة الرياض (منطقة خلف مدرسة السلام بحي مجلس المدينة)، وذلك بناء علي الطلب المقدم من المواطنين محمد زايد عبد المقصود وأحمد زايد عبد المقصود، ليكون طبقاً للطبيعة واستعمال الأرض سكني وفقاً للمخطط التفصيلي).

 

وشمل القرار في المادة الأولي أن يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة الرياض بالمنطقة خلف مدرسة السلام بحي مجلس المدينة، وذلك بناء علي الطلب المقدم من المواطنين محمد زايد عبد المقصود وأحمد زايد عبد المقصود، ليكون طبقاً للطبيعة واستعمال الأرض سكني وفقاً للمخطط الاستراتيجي والتفصيلي مع الالتزام بتحصيل مقابل التحسين، وفي المادة الثانية علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

 

Capture

القرار


كفر الشيخ

مدينة الرياض

الجريدة الرسمية للدولة

اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة الرياض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم

السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة