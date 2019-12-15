صور .. محافظ كفر الشيخ يناقش 53 شكوى فى لقاء المواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، 53 شكوى وطلباً للمواطنين فى اللقاء الذى عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، فى إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس "ب.ع.س" الموافقة على صرف جهاز تعويضى، والتماس المواطنة "س.ص.ع" الموافقة على ترخيص كشك، والتماس المواطن "ن.ف.م" الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس "س.م.ب" الموافقة على صرف راتبها، والتماس "و.س.م" الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس "ب.ع.ع" الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس "ع.ع.س" الموافقة على عودة المعاش، والتماس "ن.س.ع" الموافقة على ترخيص كشك، وتضرر "ع.ك.ش" من انقطاع معاشه، وتضرر "هـ.س.ب" من جمعية التكافل الاجتماعى بمنية المرشد، والتماس"ن.إ.س" الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس "د.س.م" الموافقة على صرف مساعدة مالية.

كما ناقش التماس "س.م.م" الموافقة على منحه موتوسيكل بـ3 عجلات نظراً لإعاقته، والتماس "م.م.ع" الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس "ص.ع.ح" الموافقة على صرف مساعدة مالية وترخيص كشك، وتضرر "و.أ.م" من جمعية الشباب المسلمين بكفرالشيخ، والتماس "س.ع.س" الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس " ش.ي.ي" الموافقة على صرف علاج لها من التأمين الصحى الذى تم قطعه، والتماس "أ.ع.ع" الموافقة على نقلها من مستشفى سيدى سالم المركزى إلى الوحدة الصحية بقرية منشأة على، وتضرر "م.أ.م" من إدارة الموارد البشرية بالصحة، وتضرر "ع.إ.ن" من إدارة الموارد البشرية بالصحة، والتماس "م.ا.ع" الموافقة على الحصول على العلاج الخاص به، والتماس "ع.ع.ا" الموافقة على استثناء ابنته وقبول أوراقها بمدرسة تمريض كفرالشيخ، والتماس "ع.ع.م" بخصوص أرض مدرسة السلام الابتدائية بكفرالشيخ، وتضرر "ج.ص.س" من مديرة المتابعة بمديرية التربية والتعليم.

كما ناقش التماس "م.م.ا" الموافقة على عمل تكسية أمام القرية على ترعة المنايفة بطول 200 متر، والتماس "ي.ل.ا" الموافقة على اقامة مشروع مجموعة شباب، وتضرر " د.م.ب" من الوحدة المحلية بقرية الحمراوى لقيامهم بتغريمها دون وجه حق، وتضرر " ف.ع.أ" من قرار إزالة كشك، وتضرر "ع.إ.ع" من مجلس مدينة كفرالشيخ بسبب صلاحية موقع، وتضرر "ع.م.ع" من مجلس مدينة كفرالشيخ بسبب وقف إجراءات ترخيص منزله، والتماس أهالى قرية أبوتمادة بالموافقة على استكمال شبكة الصرف الصحى بالقرية ورصف الطرق، والتماس "ط.م.ع" الموافقة على استثنائه من غرامة تأخير سداد الوحدات السكنية، وتضرر "م.ع.م" من تحويل شقة رقم 13 عمارة 37 إسكان مبارك إلى قهوة، والتماس "م.ف.إ" الموافقة على معرفة آخر المستجدات بالنسبة للوحدات السكنية بدسوق.

كما ناقش التماس"هـ.ص.ص" الموافقة على إنشاء مستشفى خيرى على أرض ملك لها وعلى نفقتها الخاصة، والتماس "ش.أ.ي" الموافقة على ش.أ.ي" الموافقة على ترخيص إقامة مشروع، والتماس "ع.أ.ع" الموافقة على تخصيص 50 فدان أملاك دولة لإقامة مجمع خدمات للقرية، والتماس "ي.س.ب" الموافقة على شقة للأولى بالرعاية، وتضرر "ع.ح.م" من ورشة رخام فى منطقة سكنية، والتماس أهالى قرية ميت الديبة عنهم "أ.ع" الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة وحدة إسعاف، وتضرر "أ.ف.م" من إيقاف ترخبص محطة تموين سيارات، وتضرر "ع.س.س" من مديرية المساحة، والتماس "س.ش.إ" الموافقة على أعمال رصف، والتماس "ف.ع.س" الموافقة على وقف تسجيل قطعة أرض ملك لها لشخص آخر، وتضرر "أ.خ.أ" من تعدى شخص آخر على قطعة أرض ملك له ووضع يده عليها، وتضرر "ي.ع.ع" من موظف بمديرية التموين، بالإضافة إلى طلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث محافظ كفرالشيخ، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً، وبخاصة شكاوى وطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة حيث يولى لها إهتماماً كبيراً، مشدداً برعايتهم وحسن معاملتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات فى مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى. وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضى، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل kafinfo@mahLyat.EG لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين.

ومن جانب آخر، كرّم محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، المتميزين من أبناء المحافظة عرفاناً بجهودهم المبذولة فى أداء عملهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقد بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن إتقان العمل والسعى إلى التميز وبذل الجهد دون رقيب، من السلوكيات الأخلاقية النابعة من الضمير والحث الوطنى، حيث استطاع المتميزين بأدائهم ﻷعمالهم ترك بصمة إيجابية فى المجتمع ليكونوا بذلك نبراساً ونموذجاً يحتذى به الشباب الطموح الذى يسعى للوصول إلى القمة، ورفعة الوطن وتقدمه لتعتلى بلادنا مكانتها وريادتَها اللائقةَ على كافَّةِ المستويات.

أضاف محافظ كفرالشيخ، انه تم تكريم 20متميزاً من أبناء المحافظة فى عدد من المجالات ومن بينهم " تكريم الطالبة البطلة "أية محمد حماده"، لاعبة رفع أثقال، لتميزها فى المجال الرياضى، وحصولها على المركز الأول عالم رفع اثقال مكفوفين بنات، وحصولها على الميدالية الذهبية على مستوى الجمهورية، وحصولها على 8 ميداليات فى بطولة العالم للمكفوفين "6 ميداليات ذهبية، ميدالية فضية، ميدالية برونزية6"،

كما تم تكريم "علاء فريج جودة السيد"، مدير ادارة غرب كفرالشيخ التعليمية، وتكريم "رضا عبد العزيز محمود"، مدير الإدارة التعليمية بالرياض، كما تم تكريم "فكرى بدبر محمد والي"، مدير محطة الصرف الصحى 6 بمدينة كفرالشيخ، وتكريم "عاطف فوزى حسن فرجاني"، مدير محطة الصرف الصحى الهجين بالوزارية، فضلاً عن تكريم "السيد إبراهيم موسي"، متبرع لوحدة الغسيل الكلوى بمسجد زوبة ببيلا كأحد رموز المشاركة المجتمعية، وتكريم "محمد السباعى إبراهيم"، مدير مدرسة سعد زغلول الإبتدائية بغرب كفرالشيخ، وتكريم "فاتن محمد بسيوني"، مدير مدرسة المتنبى الابتدائية بالرياض، وتكريم "عفاف زكى الحلفاوي"، موجه أول تربية رياضية بمدرسة هدى شعراوى بغرب كفرالشيخ.

كما تم تكريم "شيرين شحاته على إسماعيل"، معلم فصل لغة عربية بمدرسة المتنبى الإبتدائية بالرياض، وتكريم "زينب عبد العزيز عبد المجيد"، معلم أول لغة عربية بمدرسة هدى شعراوى بغرب كفرالشيخ، وتكريم "مجدى الرفاعى أحمد"، معلم خبير لغة انجليزية بمدرسة جودة للتعليم الأساسى بقلين، تكريم "عزيزه صلاح سعد"، معلم لغة انجليزية بمدرسة المتنبى بالرياض، وتم تكريم "ابتسام المولى عبد السلام"، معلم أول رياضيات بمدرسة السيدة عائشة بالمرازقة بقلين.

كما كرم المحافظ، "ماجدة عزمى دميان"، معلم خبير رياضيات بمدرسة سعد زغلول بغرب كفرالشيخ، فضلا عن تكريم "أميرة حاتم مشرف"، معلم رياض أطفال بمدرسة هدى شعراوى بغرب كفرالشيخ، وتكريم "حمدى إبراهيم مرسال"، معلم أول تربية زراعية بمدرسة سعد زغلول بغرب كفرالشيخ، وتكريم "أمل سعد إبراهيم"، معلم خبير تربية زراعية بمدرسة سعد زغلول بغرب كفرالشيخ، وتكريم "عاصم محمد عبد العظيم"، معلم مجال زراعى بمدرسة سعد زغلول بغرب كفرالشيخ، كما تم تكريم "لطيفه على محمد"، معلم مجال زراعى مدرسة المتنبى بالرياض.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم تكريم المتميزين من أبناء المحافظة فى جميع المجالات فى بداية كل لقاء للمواطنين بديوان عام المحافظة، والذى يعقد يومى 15 و30 من كل شهر، داعيا إلى تضافر الجهود لرفعة وتقدم وطننا.



محافظ كفر الشيخ يناقش مشكلات الموطنين في أول لقاء



محافظ كفر الشيخ يناقش مشكلات الموطنين في أول لقاء



محافظ كفر الشيخ يناقش مشكلات الموطنين في أول لقاء



محافظ كفر الشيخ يناقش مشكلات الموطنين في أول لقاء



