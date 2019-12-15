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محافظ قنا: صرف تعويضات الأراضى والمنازل المنتزع ملكيتها لإنشاء محور الرائد باسم فكرى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:50 م
محافظ قنا: صرف تعويضات الأراضى والمنازل المنتزع ملكيتها لإنشاء محور الرائد باسم فكرى محافظ قنا مع الأهالى
قنا - فريق المحافظات

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قام اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع محور الشهيد الرائد باسم فكرى، والذى يربط بين مدينتى قوص ونقاده.

التقى المحافظ عدد من المواطنين الذين اشتكوا من تأخر صرف التعويضات للأراضى والمنازل، التى تم انتزاع ملكيتها لإنشاء المحور مؤكدين على تقديرهم لجهود الدولة فى إنشاء العديد من المشروعات التنموية، وأكد الداودى للمواطنين أنهم سيحصلون على التعويض العادل وسيأخذون حقهم كاملا فى أقرب وقت ممكن .

وتفقد محافظ قنا الكوبرى أعلى طريق قنا - اأاقصر الصحراوى الشرقى، الذى تم الانتهاء منه بنسبة 100% كما تابع أعمال التسوية والتمهيد، ووضع طبقة الأساس تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف خلال الفترة القادمة، موجها مسئولى الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل ومضاعفة الورديات لأنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمنى المقرر لها.

وتابع الداودى جولته بتفقد الأعمال التى يجرى تنفيذها بالكوبرى العلوى المار أعلى ترعة الكلابية وطريق مصر -أسوان والذى يعد أحد أهم الكبارى التى يجرى تنفيذها بمحور قوص نقادة ، كما تفقد أعمال الكوبرى الرئيسى أعلى النيل، مشيرا إلى نسبة التنفيذ به وصلت إلى حوالى ٧٨%، لافتا إلى نسبة التنفيذ الإجمالية بالمحور وصلت إلى ٦٠ %.

جدير بالذكر أن مشروع المحور بين مدينتى قوص ونقادة يعد بمثابة شريان رئيسى بين المدينتين، حيث أنه سوف يختصر المسافة بينهما، فضلا عن أنه سوف يربط كافة الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبرى و12 نفقا، حيث يبلغ طول المحور 19 كم وتتخطى تكلفته المالية مليار و200 مليون جنيه، وسوف يسهم فى تحقيق نقلة حضارية وتنموية كبيرة ستخدم مشروعات التنمية والاستثمار المزمع تنفيذها مستقبلا كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمشروعات القائمة كالمنطقة الصناعية الاستثمارية والمنطقة الحرة بمدينة قفط، وكذا التوسعات العمرانية الجديدة.

1 محور قوص نقادة
محافظ قنا مع الأهالى بمحور قوص نقادة

 

2 محور قوص نقادة
محور قوص نقادة

 

3 باسم فكرى محور الرائد
محافظ قنا مع الأهالى بمحور قوص نقادة

 

4 محافظ قنا يتفقد مدرسة الثانوية العسركية بقوص
محافظ قنا مع يتففد محور قوص نقادة

 

لقاء الاهالى مع محافظ قنا
لقاء الاهالى مع محافظ قنا

 

محور الرائد باسم فكرى
جولة محافظ قنا بمحور الرائد باسم فكرى

 


محور الرائد باسم فكرى

محافظة قنا

المشروعات القومية

مشروعات التنمية والاستثمار

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