صور.. محافظ سوهاج: استغلال المنطقة الأثرية بأخميم لتعظيم العائد الاقتصادى

سوهاج – عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء عصام الدين الليثى سكرتير عام المحافظة، واللواء عصام حسين مساعد مدير أمن سوهاج، والمهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية بسوهاج.

وبدأ المجلس مناقشة جدول الأعمال بالموافقة على تصحيح الخرائط المساحية لمشروع محطة رفع الصرف الصحى بشطورة بمركز طهطا، والموافقة على نزع ملكية 5 مواقع لإنشاء محطات الصرف الصحى لقرى مركز المراغة، وذلك للمنفعة العامة، وتلبية احتياجات الأهالي.

واستعرض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، خلال الاجتماع، ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة من يوليو الماضي، وحتى ديسمبر الحالي، فى مختلف القطاعات من أعمال التجميل والنظافة، ورصف الطرق، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، كما استعرضوا أيضا مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة 2019/2020.

وكلف محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية بإعداد بيان تفصيلى عن المشروعات الخدمية والتنموية المتوقفة، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى أكثر من 80%، لافتا إلى منحها الأولوية فى التنفيذ وإيجاد الحلول الجذرية لها، مشيرا إلى أن رؤيته للعمل ترتكز على "الالتزام، والانضباط، والمحاسبة".

وأكد المحافظ أهمية تقديم أعلى مستوى من الخدمات وتحقيق رضا المواطن، لافتا إلى تطبيق القانون واللوائح فى إطار احترام المواطنين، مؤكدا ضرورة التزام المسئولين والقيادات بتصريحاتهم فيما يخص الإعلان عن مواعيد الانتهاء من المشروعات، وأن أية موضوعات يتم طرحها يجب أن تكون بالأرقام "ماذا كان؟، وماذا تحقق من إنجاز؟".

وأشار الفقى، إلى ضرورة استغلال الموارد غير المستغلة بسوهاج، مشيرا إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات المتنوعة والقوى البشرية، لافتا إلى أنه من أولويات المرحلة القادمة تطوير قطاعى "السياحة والآثار"، مشيرًا إلى جولته التفقدية بأخميم أول أمس، وإمكانية استغلال المنطقة الأثرية بها لتعظيم العائد الإقتصادى للمحافظة والمواطنين، وتعظيم الإستفادة من المصانع الإنتاجية، والغزل والنسيج والحرير، الذى تشتهر به مدينة أخميم كأحد أقدم المدن التاريخية المهمة.

وأكد محافظ سوهاج أهمية كورنيش النيل الشرقى بمدينة سوهاج، وإمكانية إنشاء ممشى سياحى على طول الكورنيش، لكى يكون متنفس طبيعى لأهالى المحافظة.

وأكد "الفقى" أهمية التعاون وتضافر كافة الجهود والعمل كفريق واحد يضع مصلحة المحافظة ورضا المواطن نصب عينيه، مؤكدا أنه شرف لأى شخص أن ينتمى لسوهاج وشعبها، موجها بضرورة العمل على بناء المواطن، وخاصة الشباب وإتاحة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المختلفة لهم، قائلا: " إن تكلفة إصلاح الشباب أصعب بكثير من توفير الطريق السليم لهم".

وفى نهاية الإجتماع، كرم محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبد الهادى عبد الرحيم مدير عام قطاع مكتب المحافظ، لاختياره المدير المثالى لعام 2019م عن محافظة سوهاج.



الاجتماع التنفيذى لمحافظة سوهاج

الاجتماع التنفيذى لمحافظة سوهاج

الاجتماع التنفيذى لمحافظة سوهاج