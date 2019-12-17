محافظ المنوفية: حملات تفتيشية على المحلات وصيانة دورية لخطوط الإنارة بالمدن

المنوفية - محمود شاكر

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار المرور على أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بإصلاح 30 عطل فى شوارع المدينة ، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالمرور على الأعمدة ولوحات وكشافات الإنارة بمختلف قرى المدينة للتأكد من سلامتها وإصلاح محول الإنارة على الطريق العام وصيانة كشافات الإنارة بمدخل سلامون بحرى.

وفى قويسنا تم صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بقرية كفور الرمل على ترعة يونس أمام المدرسة وشارع داير الناحية وتم تركيب عدد من الكشافات الليد، وفى شبين الكوم تم تفقد أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق شبين الكوم – قويسنا وكذا إصلاح وصيانة الخلية الثانية على طريق جنابية السكة الحديد ببخاتى وصيانة أعمدة الإنارة على طريق شبين الكوم / طنطا .

وفى سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بعمل حملات تفتيشية على رخص المحلات أسفرت عن تحرير 22 محضر لمحلات تدار بدون ترخيص و 52 محضر إشغال .

وقد أكد محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الجهود لعودة الأمن والإنضباط للشارع بمحافظة المنوفية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية



إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية



إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية



إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية



إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية