سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية: حملات تفتيشية على المحلات وصيانة دورية لخطوط الإنارة بالمدن

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:25 ص
محافظ المنوفية: حملات تفتيشية على المحلات وصيانة دورية لخطوط الإنارة بالمدن صيانة كشافات الانارة بسرس الليان
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار المرور على أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بإصلاح 30 عطل فى شوارع المدينة ، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالمرور على الأعمدة ولوحات وكشافات الإنارة بمختلف قرى المدينة للتأكد من سلامتها وإصلاح محول الإنارة على الطريق العام وصيانة كشافات الإنارة بمدخل سلامون بحرى.

وفى قويسنا تم صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بقرية كفور الرمل على ترعة يونس أمام المدرسة وشارع داير الناحية وتم تركيب عدد من الكشافات الليد، وفى شبين الكوم تم تفقد أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق شبين الكوم – قويسنا وكذا إصلاح وصيانة الخلية الثانية على طريق جنابية السكة الحديد ببخاتى وصيانة أعمدة الإنارة على طريق شبين الكوم / طنطا .

وفى سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بعمل حملات تفتيشية على رخص المحلات أسفرت عن تحرير 22 محضر لمحلات تدار بدون ترخيص و 52 محضر إشغال .

وقد أكد محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الجهود لعودة الأمن والإنضباط للشارع بمحافظة المنوفية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية (1)
إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية

 

إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية (2)
إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية

 

إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية (3)
إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية

 

إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية (4)
إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية

 

إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية (5)
إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية

 

إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية (6)
إصلاح أعمدة الإنارة بسرس الليان بالمنوفية (6)

 


محافظ المنوفية

حملات تفتيشية

سرس الليان

صيانة دورية لشكافات الانارة

خطوط الإنارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أهالى كوم مازن محافظة المنوفية يشكون من تراكم مياه الأمطار وإعاقة الحركة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:00 م

محافظ المنوفية يوجه بتطوير حديقة الأسرة وكورنيش ترعة البتانونية بتلا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:04 م

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام: التواصل مع المواطنين أهم أولوياتى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:31 م

محافظ المنوفية يحيل العاملين بـ4 وحدات صحية بقويسنا للتحقيق نظراً لتركهم العمل

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:27 ص

محافظ المنوفية: غلق 13 منشأة طبية تدار بدون ترخيص وإعادة تشغيل 5 بعد تلافى السلبيات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة