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محافظ المنوفية يوجه بتطوير حديقة الأسرة وكورنيش ترعة البتانونية بتلا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:04 م
محافظ المنوفية يوجه بتطوير حديقة الأسرة وكورنيش ترعة البتانونية بتلا اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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 قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية بشوارع مركز تلا، وجه خلالها رئيس المدينة بوضع تصور لتطوير حديقة الأسرة وجعلها حديقة نموذجية ترقى بالمستوى العام، وكذا رفع القمامة من على جانبى ترعة البتانونية وتطوير الكورنيش بالتنسيق مع الرى نظرًا لكونه متنفسًا للأهالى، بالإضافة إلى رفع كفاءة ميدان صيدناوى ورصف الطريق مع رد الشيء لأصلة ورفع كافة الإشغالات تيسيرًا لحركة المارة فى الشارع، وتنفيذا لطلب أحد المواطنين أمر محافظ المنوفية بدراسة نقل مجمع مواقف تلا لقطعة أرض خارج الكتلة السكانية لتخفيف الزحام المرورى بشوارع المركز وسرعة العرض علية لاتخاذ اللازم.

وفى ذات السياق تفقد محافظ المنوفية مقلب تلا العمومى للوقوف على سير العمل بالمقلب وأكد المحافظ على اهتمامه بمنظومة النظافة ودعمها بكافة الإمكانيات وإشراك المجتمع المدنى فى منظومة الجمع حفاظا على الصالح العام.

وأكد رئيس المدينة، أن المقلب يضم 300 ألف طن قمامة ويتم غربلة 400 طن يوميًا لاستخراج السماد العضوى، وجارى التنسيق لزيادة عدد المناخل للاستفادة القصوى من المقلب. 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

لقاء المواطنين

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