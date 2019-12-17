محافظ القليوبية يجرى جولة ميدانية لمتابعة منظومة النظافة

القليوبية إبراهيم سالم

أجري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة منظومة النظافة ورفع الإشغالات، حيث استهل جولته بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة سيرا على الأقدام حتى منطقة أم بيومي، وتابع رفع القمامة وقد أعطى تعليماته لنجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة بضرورة وضع صناديق القمامة وضرورة توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها وضرورة توعية المواطنين بإلقاء القمامة فى الصناديق الخاصة بها، وطالب أصحاب المحلات بضرورة الحفاظ على صناديق القمامة.

كما طالب بضرورة إزالة السيارات المتهالكة وغير المستخدمة من وسط الطريق إضافة الى استماعه لشكاوى عدد من المواطنين والتي تنحصر في الجراجات والمواقف العشوائية والصرف الصحى وقد وعد بحل مشاكل المواطنين في أقرب وقت، وقد أعطى توجيهاته للمرور بمتابعة المواقف العشوائية ومنع الجراجات العشوائية، كما أشار إلى أنه سيتم التواصل مع الري لضرورة إزالة القمامة المتواجدة في الترعة البولاقية وتطهيرها وتغطيتها بالتعاون مع رئاسة الحي.

كما تابع "الهجان"، جولته بمنطقة منطي حيث تمت إزالة كميات القمامة المتواجدة منذ فترة طويلة، عند الكوبري الذى يربط بين منطي وميت نما، وهذا ما أدى إلى تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة، كما استمع إلى شكاوى المواطنين والتي تنحصر بوضع صناديق قمامة إضافية وإعادة تأهيل وتعلية سور الكوبري حفاظا على أرواح الأطفال، وقد وعدهم بتلبية مطالبهم.

كما توجه إلى شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وأكد الهجان، على ضرورة حصر كميات القمامة وإزالتها وزراعة الجزيرة في منتصف الشارع وضرورة المرور بشكل دوري على الإشغالات والاطمئنان على عدم وجود أي تراكمات قمامة.

كما توجه إلى مدينة الخانكة، ووجه برفع كافة الاشغالات والكافتريات المخالفة وكذا مخالفات تحويل نشاط الشقق الطابق الأرضي من سكني إلى تجاري واستغلال الرصيف، وأثناء الجولة استوقفه قطعة أرض على مساحة 5 فدان بها تراكمات مخلفات بناء ووجه بعمل دراسة لاستغلال هذه القطعة للاستفادة منها إضافة إلى تفقد مشروع إنتاج 30 مليون بيضة والمقام على مساحة 45 فدان، وطالب بعمل لجنة لدراسة الاستفادة من الأرض الخالية داخل المشروع.

ثم توجه لمدينة شبين القناطر، وأمر برفع كافة الإشغالات المقامة على مزلقان السكة الحديد وأوضح أنه سيتم دراسة التنسيق مع هيئة السكة الحديد لعمل سور على المزلقان والسكة الحديد داخل المدينة.

وتوجه المحافظ، بالشكر للجهد الذى بذلته مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء السيد يوسف نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد محمد جابر مدير شرطة المرافق، والعقيد وائل صابر مدير مرور شبرا الخيمة، والعقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، للجهد المبذول فى رفع الإشغالات بمنطقة أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وغريب أحمد علي رئيس مدينة شبين القناطر، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ.