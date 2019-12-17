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محافظ القليوبية: نستهدف تنظيم ومحاربة فوضى الإعلانات فى الشوارع

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:26 م
محافظ القليوبية: نستهدف تنظيم ومحاربة فوضى الإعلانات فى الشوارع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة جدول الأعمال، وذلك بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والإحياء والمستشار القانونى للمحافظة، ومديرى إدارة المرور والمرافق ومدير إدارة الإعلانات، ومديرى عموم الشئون المالية والإدارية والتفتيش المالى والإدارى والشئون الاقتصادية والهندسية والمتابعة ومركز معلومات المحافظة ومركز معلومات التنمية المحلية والأملاك، وعدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.

 

وأكد المحافظ، أنه يجب مراجعة تصميم الإعلان بكل دقة قبل الموافقة على وضعه، مشيرا إلى ضرورة إزالة كافة الإعلانات المخالفة والقضاء على عشوائية الإعلانات ومخالفتها تماما، وإزالة الإعلانات لغير الجادين الذين لم يتقدموا بسداد أقساط الإعلان المقررة طبقا للقانون.

 

وشدد المحافظ، على التعامل بمساواة كاملة ومعايير ثابتة وموحدة مع الجميع، مشيرا إلى أن الهدف من إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادى الذى يدخل صندوق المحافظة للنفع العام بقدر تنظيم هذه المنظومة ومحاربة فوضى الإعلان والمعلومات المغلوطة التى تضلل المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضارى لشوارعنا.

 

وتم عرض إجمالى المبالغ المحصلة من الإعلانات بكل وحدة محلية للمركز أو المدينة أو الحي، كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من الوكلاء وأصحاب الشركات والتى تتضمن الرسالة الإعلانية بها إرشادات قومية خاصة بالصحة العامة والنظافة.

 

ووجه المحافظ أيضا بالطرح عن طريق المزاد العلنى للجميع إعمالا لمبدأ الشفافية والعدالة وتطبيق القانون.

 

ونبه المحافظ، على مشاركة مراكز معلومات التنمية المحلية بنطاق المحافظة للعمل على حصر الإعلانات بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع مسئولى الإعلانات فى كل منها.


اخبار القليوبية

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