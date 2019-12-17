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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:57 م
خالد صلاح
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محافظ الفيوم يبحث الارتقاء بالقطاعيين الصناعى والاستثمارى بالمحافظة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:38 م
محافظ الفيوم يبحث الارتقاء بالقطاعيين الصناعى والاستثمارى بالمحافظة محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوفد المرافق له، للتعرف على خدمات وبرامج مركز تحديث الصناعة، وذلك بحضور المهندسة هناء عوض مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم والدكتور أحمد ثابت المستشار الاقتصادي، واللواء أشرف عزير عضو مجلس النواب.

وأوضح الدكتور محمد التوني ‏المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشرحٍ وافٍ عن الأهداف والخدمات ،التي يقدمها مركز تحديث الصناعة من دعم للمؤسسات الصناعية، وخلق بيئة عمل مناسبة للقطاع الصناعى، تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة، مضيفاً أن المركز يدعم جميع المنشآت الصناعية طبقا لاحتياجاتها من التنمية والتطوير، بهدف تحقيق النمو والتطوير، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الجودة الإنتاجية.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم ،أن المحافظ أكد خلال اللقاء على أهمية الارتقاء بالقطاعيين الصناعي والاستثماري ،بما يعود بالنفع على المستثمرين والمواطنين على أرض المحافظة، لافتاً إلى أن التنمية الصناعية تؤدي بدورها الى توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ولفت "التوني" أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات متعددة للمحافظ لتطوير وتأهيل عدد من المصانع المتعثرة، بالإضافة الى التدريب وتنمية الصناعات الحرفية، ومنها صناعه السجاد بقرية دسيا التابعة لمركز ومدينة الفيوم، فضلاً عن توفير احتياجات المصانع الموجودة بمنطقة كوم أوشيم من العمالة المدربة والأجهزة والمستلزمات التي تجعلها تعمل بكفاءة عالية.

 


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