صور.. محافظ الفيوم يستقبل 40 مواطناً للاستماع لمطالبهم خلال اللقاء الدورى

الفيوم – رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدد 40 مواطناً خلال اللقاء الدورى الأسبوعى للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وبحث أفضل الحلول المناسبة، بحضور وكلاء وزارة الصحة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة، وممثلى مجالس المدن والتربية والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحى والتفتيش المالى والإداري، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني.

خلال اللقاء وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، بجانب توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، ومراعاة نسبة الـ 5 % خلال التقديم بالمسابقات الخاصة بالتعيين، وتشجيع الشباب لإقامة مشروعات تنموية من خلال المساهمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن برنامج مشروعك بالتنسيق بين إدراة مشروعك بمجالس المدن والشباب الراغبين للعمل من خلال البرنامج من جانب والبنوك الشريكة من جانب آخر.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم بأن المحافظ وجه رؤساء المدن بترخيص أكشاك ببعض القرى لعدد من الحالات الأولى بالرعاية طبقاً للشروط المنظمة لذلك، إضافة لتوفير المساعدات الفورية من خلال التضامن الاجتماعى وعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف "التوني" أن محافظ الفيوم وجه مسئولى التفتيش المالى والإدارى بالديوان العام بفحص عدد من المشكلات، ومنها شكوى خاصة بأحد المنازل المقام على أرض أملاك دولة بعتامنة المزارعة بمركز إطسا يرغب صاحبه فى تقنين أوضاعه والتصالح بشأنه، بجانب مشكلة بإحدى المدارس بمركز طامية وشكوى أولياء الأمور من نقص الإمكانيات بها، وبحث مشكلة أحد المبانى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة دلة بمدينة الفيوم.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن المحافظ استمع لشكوى أهالى منية الحيط التابعة لمركز إطسا، بشأن تخصيص أراضى لنقطة إطفاء حريق، وتوفير مقر بديل للوحدة الصحية لحين عمل التأهيل والتطوير اللازم للوحدة القائمة، ومشكلة النظافة وتمهيد الطرق، وموقف سيارات الأجرة بالقرية، ووجه محافظ الفيوم بفحص تلك الشكاوى، كما وجه مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بدراسة مشكلة الصرف الصحى بعزبتى صفر وعبد الرحمن التابعتين لقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم بأن المحافظ شدد على متابعة المواطنين لطلبات التقنين الخاصة بأراضى أملاك الدولة مع دفع المصروفات اللازمة لذلك، فضلاً عن إجراءات التصالح للمبانى المخالفة طبقاً للقانون.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية من الأولى بالرعاية وسرعة عرض أحد الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة من قرية الصعيدى بمركز يوسف الصديق على اللجنة الطبية المختصة، كما وجه مسئولى مركز ومدينة الفيوم بسرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه أحد العقارات المخالفة بعزبة فرحات، فضلاً عن بحث ودراسة تأهيل منزل إحدى السيدات من الأولى بالرعاية بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم.