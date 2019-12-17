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محافظ الغربية يوجه بالبدء فى أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بطنطا والمحلة الكبرى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:37 م
محافظ الغربية يوجه بالبدء فى أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بطنطا والمحلة الكبرى اجتماع محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة - محمد طارق

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على البدء فى أعمال تطوير المناطق العشوائية فى 7 مناطق بطنطا والمحلة الكبرى بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه وعدم انتظار انتهاء الإجراءات الورقية والروتينية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقد اليوم بمقر مركز ومدينة المحلة الكبرى بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وممثلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممثلين عن جهاز تطوير المناطق العشوائية.

شدد محافظ الغربية خلال الاجتماع على التنسيق التام مع جميع الجهات المعنية بالمرافق والبنية التحتية " مياه شرب - صرف صحى - كهرباء - غاز - تليفونات " وحضور مندوبيها بصفة يومية خلال أعمال التطوير، مؤكداً على التواصل الدائم مع القائمين على الأعمال لتذليل أى عقبات تؤخر أعمال التطوير.

كما كلف رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم فى المواقع داخل حيز التطوير لتسهيل كافة الإجراءات، مطالباً القائمين على الأعمال بتكثيف العمالة للانتهاء خلال 6 أشهر بدلاً من 8 شهور.


محافظ الغربية

تطوير العشوائيات

المحلة الكبرى

طنطا

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