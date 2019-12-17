محافظ الغربية يجتمع برؤساء الوحدات المحلية بمركز المحلة لتحديد آليات عملهم

الغربية - محمد طارق

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، توجيهاته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية بمركز المحلة الكبرى، بالتواجد الدائم فى الشارع لمتابعة جميع الأعمال كلاً فى نطاقه ورصد أى معوقات تؤخر الإنتهاء من الأعمال فى مواعيدها المحددة للعمل على إزالتها .

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقد صباح اليوم بمقر مجلس مدينة المحلة الكبرى بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة.

وخلال الإجتماع، شدد محافظ الغربية على الإلتزام الكامل بالإزالة الفورية فى المهد لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وكذا تكثيف حملات النظافة اليومية مع العمل على رفع كافة التراكمات التاريخية والتنسيق الكامل مع مديرية الرى للإزالة الفورية لنواتج تطهير الترع والمصارف.

مكلفاً رؤساء الوحدات بعمل تقرير مفصل عن حالة كل وحدة محلية، متضمناً مشروعات الصرف الصحى الجارية والمتوقفة والمستهدفة خلال المرحلة القادمة، وأعمال الرصف لجارية والمستقبلية.

ووجه محافظ الغربية رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل مع المواطنين وحثهم على السير فى إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة والتصالح فى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، وكذا قيام كل رئيس وحدة بالمرور على أعمدة الكهرباء لغلق جميع الفتحات الموجودة بها حفاظاً على سلامة المواطنين.

وخلال الإجتماع أصدر محافظ الغربية تعليماته لرئيس مركز ومدينة المحلة بتشكيل لجنة هندسية للمرور على مقار الوحدات المحلية لتقييم حالتها الفنية، تمهيداً لرفع كفاءتها وكذا إعداد تقرير مفصل عن إحتياجات كل وحدة لإجراء الصيانة لدورية لمعدات النظافة لتوفير الإعتمادات اللازمة لذلك.

وفى نهاية الإجتماع شدد محافظ الغربية على إعادة توظيف وهيكلة العاملين بالوحدات المحلية وفق الإحتياجات الفعلية لتحسين مستوى الأداء والخدمة.



اجتماع محافظ الغربية



جانب من الاجتماع



رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الغربية أثناء الاجتماع