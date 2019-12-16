محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا ويؤكد على دورها فى دعم التجارة الداخلية

وأكد محافظ الغربية خلال جولته بالمشروع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شدد على العمل الجماعي والفريق الواحد وتخفيف الأعباء عن المواطنين وحسن معاملة المواطنين وسرعة إنجاز الأعمال والخدمات التي تقدم ضمن الخطة سريعة المدى، مشيراً إلى دعم القيادة السياسية للإستثمار وإقامة المناطق اللوجستية والتجارية وأسواق الجملة وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات لدفع عجلة الإقتصاد القومي والحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

واوضح المحافظ، أن إقامة المناطق اللوجستية تمثل تطوراً كبيراً في حركة التجارة الداخلية وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، كما أكد أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

كما رحب محافظ الغربية بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالمحافظة ومواطنيها، مشيراً إلى أن "المحافظة تحتاج إلى عمل كثير لتنمية الموارد البشرية لأنهم الثروة الحقيقية وتعظيم الإستفادة من خلال التدريب".

وأشاد المحافظ بجهود الشركةً المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية وحرص العاملين بالمشروع على تقديم الجهد المبذول في الفترة الماضية وطالبهم بالمزيد من الجهد في الفترة القادمة حتى يتم الإنتهاء من المشروع في موعده ، مضيفًا أنه سوف يقوم بزيارة للمشروع قريباً للوقوف على مراحل إنشاء المشروع .

ومن جانبه أشاد المهندس أشرف دوس رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، بجهود المحافظ خلال الفترة الحالية.

وأوضح "دوس"، أنه اختار الإستثمار فى الدلتا نظراً لما تمتلكه من مزايا حيث يسكن بها نحو 42 مليون مواطن، حيث شركته وفرت ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل فى المرحلة الأولى فقط من مشروعه.

وأكد أن العاملون بالمنطقة اللوجستية بطنطا وتشمل نادى ماتريكس الرياضى يعملون بأقصى طاقة وملتزمون بموعد إفتتاح المرحلة الأولى لنادى ماتريكس الرياضى خلال يناير 2020.

يذكر أن المشروع سيعمل على توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة ، متضمناً مولاً تجارياً على مساحة 135 ألف متر وهو الأكبر في منطقة الدلتا، كما يضم أكبر منطقة تخزين أدوية وحفظها بصورة جيدة، وهو ما سيساعد شركات الأدوية الموجودة في المنطقة بحفظ جميع أنواع الأدوية بصورة سليمة.

كما يضم أيضاً منطقة لشركات السيارات تضم كبرى وكلاء السيارات العاملة في مصر والتي تقدم خدماتها لأول مرة في منطقة الدلتا ، وكذا أكبر ثلاجات لحفظ المواد الغذائية بكافة أنواعها بالمنطقة تضمن توافر المنتج بأسعار جيدة طوال العام ونادياً رياضياً وإجتماعياً وفندقاً يخدم المستثمرين وقاعة مؤتمرات.



محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية



محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية



محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية



محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية



محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية



محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية



محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية