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فيديو للحظة انتشال أول ضحايا عقار فاقوس المنهار فى الشرقية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:34 م
فيديو للحظة انتشال أول ضحايا عقار فاقوس المنهار فى الشرقية استخراج الضحايا
الشرقية - إيمان مهنى

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ينشر اليوم السابع، فيديو لانتشال أول جثة لضحايا عقار مدينة فاقوس الذى أنهار ظهر اليوم الثلاثاء، وهى لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما، ويواصل قوات الإنقاذ والدفاع المدنى عملهم للبحث عن بين الأنقاض عن مصابين أو وفيات .

وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادث انهيار العقار ومعرفه أسباب الانهيار، ومازالت أعمال رفع الأنقاض مستمرة للتأكد من عدم تواجد أى حالات وفيات أو إصابات تحت الأنقاض.

كما تقرر فتح وتجهيز مراكز الشباب وتوفير 15 خيمة بالساحة الشعبية بمركز فاقوس مجهزة بالمواد الغذائية والمعيشية من بطاطين وأغطية لاستقبال المواطنين الذين تم إخلائهم من العقارات المجاورة للعقار المتهدم بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدى بمنطقه نجيزه بمركز فاقوس، والذى أسفر عن حالة وفاة وإصابة 2 آخرين .

كان تم تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان لمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات السكنية المجاورة للعقار، للتأكد من سلامتها وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ ما يلزم .

وكان الحادث أسفر عن، وفاة باسم ولاء محمد عبد الهادى وإصابتين، وانهيار جزئى لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار، وجارى حصر الخسائر البشرية والمادية.

يذكر أن العقار منشأ فى السبعينات ومكون من دور أرضى و3 طوابق والدور الأرضى مستخرج له نشاط تجارى رقم 231/ لسنة 89 باسم محمد عبد المنعم حمص مصنع كنافة.


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فاقوس

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