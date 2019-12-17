محافظ الدقهلية يزور مستشفى المنصورة العام الجديد ويطلب توفير العلاج للمرضى

الدقهلية شريف الديب

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، وكان فى استقباله الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف البدراوى مدير المستشفى.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من الأقسام بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى شملت اقسام الافاقة والملاحظة والمعمل البكتريولوجى وغيرها، كما تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كذلك قسمى الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى وأكد على ضرورة الصيانة الدورية لها والحفاظ عليها من أجل صالح المرضى.

وأكد محافظ الدقهلية خلال تفقده مطبخ المستشفى على ضرورة ضمان سلامة وجودة الغذاء المقدم للمرضى مشيرا إلى أنه لابد من توخى الحرص عند توزيع الوجبات على كل قسم.

وتفقد محافظ الدقهلية صيدلية المستشفى وأكد على أهمية توافر كافة أنواع العلاج اللازم للمرضى وعدم تحميلهم أعباء مالية فى تلقى العلاج الذى توفره الدولة لهم.

من ناحية أخرى، وجهت سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة، إدارة المتابعة بالمركز بالمرور اليومى على الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز لمتابعة سير العمل بها، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة حالة العمل بالوحدات وتقديم الخدمات للمواطنين والتيسير عليه.

وقامت غادة الحمادى نائب رئيس المركز، وباسم الشربينى مدير إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركز بالمرور على الوحدة المحلية بميت على وقد تم عمل حصر العاملين بالوحده وتم حصر عدد 27 خروج بدون اذن او خط سير رسمي، وتم التشطييب انصراف على 21 موظفه بالوحده، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعمل مذكرة ورفعها لرئيسة المركز.



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