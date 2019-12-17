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صور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح تجديدات الوحدات التخصصية بمستشفى الأطفال بـ23 مليون جنيه

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:48 م
صور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح تجديدات الوحدات التخصصية بمستشفى الأطفال بـ23 مليون جنيه
الدقهلية شريف الديب

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افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ما تم من إنجازات بعمليات التطوير والإحلال والتجديد بمستشفى الأطفال الجامعى، فى إطار خطة المستشفى لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية، التى تقدمها الوحدات الداخلية والأقسام حيث تم تنفيذ خطة تطوير وتحديث بعض الوحدات داخل المستشفى بقيمة إجمالية تصل إلى 23 مليون جنيه .

 

وتم افتتاح تطوير قسم عمليات الحوادث وتشمل غرفة عمليات استقبال الحوادث، وغرفة عمليات مناظير الحوادث، كما تم افتتاح وحدة الحساسية، وحدة الغدد الصماء والسكر بالدور الثانى وتضم 30 سرير منهم 12 سرير خاص بوحدة الحساسية، 12 سرير خاص بوحدة الغدد الصماء والسكر، 6 سرير فندقة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمراكز الطبية والمستشفيات، الدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى و الدكتورة أمانى شومة نائب مدير المستشفى، وأ.د مجدى أبو الخير رئيس قسم الأطفال، الدكتورة هالة المرصفاوى رئيس وحدة قسطرة القلب، الدكتور أدهم السعيد رئيس قسم جراحة الأطفال، الدكتور أمانى الهوارى رئيس وحدة الد الصماء والسكر، الدكتور أشرف الشرقاوى أستاذ بوحدة الغدد، الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، و أسامة عبد الفتاح موسى أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد الحسينى مدير شئون الأطباء، وممثلى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى .

 

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة عمليات احلال و تجديد القسم الداخلى والعناية المتوسطة لوحدة قلب الأطفال لتطوير الخدمات الطبية العلاجية بالوحدة.

 

كما تفقد رئيس الجامعة الامتحانات الإكلينيكية لطلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

 

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الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

مستشفى الأطفال الجامعي

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