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محافظ الدقهلية: سأبذل جهدى حتى تستعيد المحافظة مظهرها اللائق بشعبها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:47 ص
محافظ الدقهلية: سأبذل جهدى حتى تستعيد المحافظة مظهرها اللائق بشعبها جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الليلة حي شرق وغرب المنصورة للمرة الثانية خلال يومين بجانب عددا من شوارع المنصورة. 

وقال محافظ الدقهلية إنه لن يتنازل ولن يتوانى حتى تستعيد المحافظة مظهرها اللائق بشعبها العريق وأننا لابد أن نضاعف جهودنا لتحقيق هذا الهدف. 
 
ووجه محافظ الدقهلية باشتراك عمال حي شرق وغرب معا وتوزيعهم فى مجموعات تجوب كافة الشوارع والعمل بنطاق مدينة المنصورة من أجل النهوض بمستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة.
 
وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس حي غرب بصيانة جميع تاندات الانتظار بشارع جيهان، وأكد على رفع جميع المخلفات من الشارع "مش عايز حباية تراب في الشارع "، ورفع كافة الحواجز أمام المبانى. 
 
وطلب محافظ الدقهلية من مدير إدارة المرور رفع جميع السيارات من جانبي الشارع وطلب من مدير إدارة المرافق برفع كافة الاشغالات بالشوارع الجانبية من شارع الجلاء.
 
جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة (1)
 
جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة (2)
 
جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة (3)
 
جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة (4)
 
جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة (5)

 


الدقهلية

مشكلة النظافة

محافظ الدقهلية

أزمة النظافة

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