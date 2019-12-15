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محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لحصر حالات البلا مأوى بعد مشاهدته مواطنين يفترشون الشوارع

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:26 م
محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لحصر حالات البلا مأوى بعد مشاهدته مواطنين يفترشون الشوارع محافظ الدقهلية مع الحلات بلا مأوى
الدقهلية - فريق المحافظات

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فى لفتة إنسانية أثناء سير الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم رأى مواطنين بلا مأوى فاستوقف سيارته وترجل منها ليلتقى بهم ويستمع إليهم للتعرف على أوضاعهم المعيشية والاستماع لمطالبهم

وعلى الفور قرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة لحصر جميع الحالات الإنسانية فى الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأكد أنه لن يكون هناك مواطن بلا مأوى فى شوارع الدقهلية.

وطلب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى توفير مأوى فورا لاثنين ممن إلتقاهم فى الشارع، وأكد على ضرورة توفير كافة مستلزمات المعيشة الكريمة لهم، وعلى الفور تم الحاقهم بموسسة رعاية كبار السن بنبروه

وأكد محافظ الدقهلية على أن واجبه هو توفير الرعاية لكافة المستحقين وتوفير مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم والعمل على حل مشاكلهم.

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (2)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (3)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (4)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (5)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (6)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (7)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

وزارة التضامن الاجتماعي

انسان بلا ماوى

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