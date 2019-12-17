سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الدقهلية: لن أقبل غياب التنفيذين عن لقاء المواطنين تحت أى مبرر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:33 ص
صور.. محافظ الدقهلية: لن أقبل غياب التنفيذين عن لقاء المواطنين تحت أى مبرر اللقاء الأسبوعى للمواطنين بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جميع وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم بالإدارات، بعدم التغيب عن حضور اللقاء الأسبوعى للمواطنين تحت أى مبرر إلا الموت.

 

وقال محافظ الدقهلية، إن اللقاء الأسبوعى للمواطنين هو اليوم الذى نلتقى فيه بأهلنا لاستعراض مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم الذين يستحقونها ولن أقبل بالتقصير أو التأخير فى تحقيق مطالبهم.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

 

اللقاء الأسبوعى للمواطنين بالدقهلية (3)

اللقاء الأسبوعى للمواطنين بالدقهلية 

 

اللقاء الأسبوعى للمواطنين بالدقهلية (1)
اللقاء الأسبوعى للمواطنين بالدقهلية 

 

اللقاء الأسبوعى للمواطنين بالدقهلية (2)
اللقاء الأسبوعى للمواطنين بالدقهلية

الدقهلية

لقاء المواطنين

محافظ الدقهلية

مشكلات الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة