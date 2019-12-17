صور.. محافظ الدقهلية: لن أقبل غياب التنفيذين عن لقاء المواطنين تحت أى مبرر

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جميع وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم بالإدارات، بعدم التغيب عن حضور اللقاء الأسبوعى للمواطنين تحت أى مبرر إلا الموت.

وقال محافظ الدقهلية، إن اللقاء الأسبوعى للمواطنين هو اليوم الذى نلتقى فيه بأهلنا لاستعراض مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم الذين يستحقونها ولن أقبل بالتقصير أو التأخير فى تحقيق مطالبهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

اللقاء الأسبوعى للمواطنين بالدقهلية



اللقاء الأسبوعى للمواطنين بالدقهلية