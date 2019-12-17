محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء لأسرة غطاس الصرف الصحي لقى مصرعه

الاسكندرية جاكلين منير

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم واجب العزاء بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بالزوايدة، لأسرة عامل الصرف الصحي"أكرم عوض" 40 عاما ، الذي لقي مصرعه أثناء تطهيره بالوعة صرف صحي بشارع الزوايدة الرئيسي بمنطقة خورشيد، جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، و إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، والقس روفائيل ميخائيل راعي الكنيسة، ووفد من الجمعية الشرعية بالمنطقة.

وأكد المحافظ لأبناء الفقيد أنهم يجب أن يفتخروا بوالدهم الذى توفي ، و هو يخدم وطنه ويؤدي واجبه، مضيفاً إلى أنه أمر على الفور بتوفير الدعم الكامل للأسرة وصرف كافة التعويضات اللازمة لإعانة الأسرة فضلًا عن فتح أبواب المحافظة لهم فى أى وقت.

يذكر أن أكرم حلمى عوض ، 40 عام ، متزوج وله طفلين ويعمل غطاس مجاري، توفي أمس أثناء قيامه بتطهير بالوعة صرف صحي عمقها 5.3 مترا بشارع الزوايدة الرئيسي بمنطقة خورشيد.