سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لبحث سبل توطيد العلاقات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:03 م
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لبحث سبل توطيد العلاقات جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، چانينا ايريرا قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية، وذلك لتهنئة المحافظ علي توليه مهام منصبه، وبحث سبل توطيد التعاون والتواصل بين الجانبين على كافة الأصعدة.

من جانبها، هنأت قنصل عام فرنسا المحافظ على توليه مهام منصبه متمنية له دوام التوفيق والنجاح وأعربت عن رغبتها في استمرار التواصل، والتعاون بين البلدين وحرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما على كافة الأصعدة.

وأشادت بالمشروعات التي تقام بالإسكندرية وعلى رأسها مشروع محور المحمودية ، مؤكدة على اهتمامها المتواصل على دفع وتنمية العلاقات وتبادل المشروعات الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية.

وقد رحب المحافظ قنصل عام فرنسا مؤكدا على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية ،التي تؤكد على التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين، وأوضح على أننا لابد أن نعمل على زيادة التعاون والعلاقات بين الجانبين في كافة المجالات وخاصة في المجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياحي.

وأوضح المحافظ أنه يعمل وفقا لأولويات والتي تأتي علي رأسها ملف النظافة والصحة والإشغالات والإزالات والأمطار، وغيرها من الملفات المهمة التي تمس المواطنين ، معربا عن رغبته في الاطلاع على تجربة فرنسا في التعامل مع منظومة النظافة وملف الأمطار والاستفادة بالخبرات الفرنسية في تلك المجالات.

كما استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، وفدا من قساوسة الطائفة الانجيلية بالإسكندرية، وذلك لتهنئة المحافظ بتوليه مهام منصبه كمحافظ للإسكندرية، متمنين له  التوفيق و النجاح، وأن ترتقي و تنهض الإسكندرية في عهده.

 وقد ترأس الوفد الدكتور القس جورج شاكر  نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وراعي الكنيسة الإنجيلية بسيدي بشر، و بحضور القس راضى عطالله راعي الكنيسة الانجيلية بالعطارين، و القساوسة الممثلين لجميع الكنائس الانجيلية بالإسكندرية.

هذا وأعرب المحافظ عن سعادته بتهنئة وفد الطائفة الانجيلية، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات التي تربطه بأعضاء الطائفة الانجيلية، واستمع إلى شكاوى وفد الطائفة الانجيلية التي تمثلت في تطوير منظومة الرصف بالمحافظة، وزيادة الانضباط المرورى بالشارع السكندري ، ومعالجة مشكلات الصرف الصحي ببعض الأماكن.

وأكد الشريف أنه يعمل حاليا على حل العديد من المشكلات التي تعاني منها المحافظة وعلى رأسها مشكلة تراكم مياه الصرف أثناء النوات وذلك بسبب ضعف شبكات الصرف الصحي .

 


الاسكندرية

قنصل فرنسا

محور المحمودية

مشروعات الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة