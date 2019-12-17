محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لبحث سبل توطيد العلاقات

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، چانينا ايريرا قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية، وذلك لتهنئة المحافظ علي توليه مهام منصبه، وبحث سبل توطيد التعاون والتواصل بين الجانبين على كافة الأصعدة.

من جانبها، هنأت قنصل عام فرنسا المحافظ على توليه مهام منصبه متمنية له دوام التوفيق والنجاح وأعربت عن رغبتها في استمرار التواصل، والتعاون بين البلدين وحرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما على كافة الأصعدة.

وأشادت بالمشروعات التي تقام بالإسكندرية وعلى رأسها مشروع محور المحمودية ، مؤكدة على اهتمامها المتواصل على دفع وتنمية العلاقات وتبادل المشروعات الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية.

وقد رحب المحافظ قنصل عام فرنسا مؤكدا على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية ،التي تؤكد على التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين، وأوضح على أننا لابد أن نعمل على زيادة التعاون والعلاقات بين الجانبين في كافة المجالات وخاصة في المجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياحي.

وأوضح المحافظ أنه يعمل وفقا لأولويات والتي تأتي علي رأسها ملف النظافة والصحة والإشغالات والإزالات والأمطار، وغيرها من الملفات المهمة التي تمس المواطنين ، معربا عن رغبته في الاطلاع على تجربة فرنسا في التعامل مع منظومة النظافة وملف الأمطار والاستفادة بالخبرات الفرنسية في تلك المجالات.

كما استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، وفدا من قساوسة الطائفة الانجيلية بالإسكندرية، وذلك لتهنئة المحافظ بتوليه مهام منصبه كمحافظ للإسكندرية، متمنين له التوفيق و النجاح، وأن ترتقي و تنهض الإسكندرية في عهده.

وقد ترأس الوفد الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وراعي الكنيسة الإنجيلية بسيدي بشر، و بحضور القس راضى عطالله راعي الكنيسة الانجيلية بالعطارين، و القساوسة الممثلين لجميع الكنائس الانجيلية بالإسكندرية.

هذا وأعرب المحافظ عن سعادته بتهنئة وفد الطائفة الانجيلية، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات التي تربطه بأعضاء الطائفة الانجيلية، واستمع إلى شكاوى وفد الطائفة الانجيلية التي تمثلت في تطوير منظومة الرصف بالمحافظة، وزيادة الانضباط المرورى بالشارع السكندري ، ومعالجة مشكلات الصرف الصحي ببعض الأماكن.

وأكد الشريف أنه يعمل حاليا على حل العديد من المشكلات التي تعاني منها المحافظة وعلى رأسها مشكلة تراكم مياه الصرف أثناء النوات وذلك بسبب ضعف شبكات الصرف الصحي .