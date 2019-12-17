سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تضبط حالات تربية للخنازير فى أوسيم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:25 م
محافظة الجيزة تضبط حالات تربية للخنازير فى أوسيم خنازير - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت محافظة الجيزة حملات تفتيش مفاجئة على منطقة الزرايب بالبراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين باكتشاف حالات تربية الخنازير بالمنطقة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان اليوم، أنه تم ضبط حالات تربية للخنازير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقائمين على ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة البيئة وصحة وسلامة المواطنين بالمنطقة.

وكان محافظ الجيزة قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحصر كافة حظائر تربية الخنازير بمنطقة المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة وذلك حفاظاً على النظافة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة.

وتقوم اللجنة بالمرور الدورى على حظائر تربية الخنازير بالوحدة المحلية بالمعتمدية مرة على الأقل أسبوعياً وتوعية وتحفيز أصحاب تلك الحظائر على النظافة المستمرة واللازمة إضافة إلى متابعتهم وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال ما يخالف ذلك أو أى مخالفات أخرى يتم ضبطها.

 


الجيزة

الخنازير

تربية الخنازير

اوسيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا

تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا

وزير التنمية المحلية: الأتوبيس الكهربائى تصنيع محلى بنسبة 76%

وزير التنمية المحلية: الأتوبيس الكهربائى تصنيع محلى بنسبة 76%

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم

السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة