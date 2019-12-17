محافظة الجيزة تضبط حالات تربية للخنازير فى أوسيم

شنت محافظة الجيزة حملات تفتيش مفاجئة على منطقة الزرايب بالبراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين باكتشاف حالات تربية الخنازير بالمنطقة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان اليوم، أنه تم ضبط حالات تربية للخنازير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقائمين على ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة البيئة وصحة وسلامة المواطنين بالمنطقة.

وكان محافظ الجيزة قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحصر كافة حظائر تربية الخنازير بمنطقة المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة وذلك حفاظاً على النظافة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة.

وتقوم اللجنة بالمرور الدورى على حظائر تربية الخنازير بالوحدة المحلية بالمعتمدية مرة على الأقل أسبوعياً وتوعية وتحفيز أصحاب تلك الحظائر على النظافة المستمرة واللازمة إضافة إلى متابعتهم وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال ما يخالف ذلك أو أى مخالفات أخرى يتم ضبطها.