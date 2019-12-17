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متحدث الجيش الليبى: قواتنا نجحت فى تحقيق تقدم بمحور مشروع الهضبة بطرابلس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:42 م
متحدث الجيش الليبى: قواتنا نجحت فى تحقيق تقدم بمحور مشروع الهضبة بطرابلس المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى
كتب: أحمد جمعة

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قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى ، مساء اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش فى معركة مستمرة منذ ليلة الجمعة الماضية مع إعلان القائد العام المشير خليفة حفتر لساعة الصفر لتحرير طرابلس وأحرزت تقدّما كبيرًا.

أكد "المسمارى" فى حوار تليفزيونى أنه تم اسناد كل المحاور بوحدات قتالية متدربة على اقتحام المدن وقتال الشوارع، نجحت القوات المسلحة الليبية فى تحقيق تقدّم كبير جدا فى محور مشروع الهضبة باتجاه بوسليم مجبرة المليشيات المسلحة على التراجع وهى تقوم بقصف مدفعى من داخل حى بوسليم.

وأشار إلى أن الوضع بمحور بوسليم حذر جدا إذ تفصل قوات الجيش الليبى مسافة أقل من كلم للوصول إلى الإشارة الضوئية الأولى فى منطقة صلاح الدين، وذلك ستلتحم القوات مع سكان الهضبة وسكان حى بوسليم بشكل كامل.

وأوضح أن قوات الجيش الليبى أحرزت تقدما بمحور عين زارة جنوبا وهى تقترب من حى الفرناج ومن شارع الشوك، مؤكدا أنه تم اعلان رسميا عن قيام احدى سرايا القوات الخاصة قوات النخبة الليبية وهى تقوم بعمليات نوعية لضرب تجمعات مليشيات الوفاق.


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