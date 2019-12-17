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مباحث دمياط تلقى القبض على 3 من مروجى المخدرات بقرية الشعراء

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:28 ص
مباحث دمياط تلقى القبض على 3 من مروجى المخدرات بقرية الشعراء حبس - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط شقيقين وأخر، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وذلك خلال حملة أمنية على قرية الشعراء مركز دمياط

جاءت تلك الحملة بناء علي تعليمات اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بتكثيف الحملات على قرية الشعراء

وضمت الحملة العميد هشام رشاد رئيس مباحث المديرية و العقيد أحمد سلامة وكيل المباحث الجنائية والعقيد علي عامر  رئيس مباحث المخدرات والمقدم خالد الجمال والمقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة دمياط، حيت تم ضبط أمين فكرى الهلف 30 سنة عاطل بحوزته 120 جرام هيروين 115 جنيه وهاتف محمول، وتحرر عن ذلك المحضر 9814 جنايات مركز دمياط

كما تم ضبط حسن المغاوري شربيني 32 سنة عاطل و مقيم بقرية الشعراء وشقيقه طاهر المغاوري شربيني  27 سنة وبحوزة كلا منهما 200 جرام هيروين ومبلغ مالي 979جنيه تحرر محضر 8979 جنايات مركز دمياط .

 


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