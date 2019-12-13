سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على تاجر مخدرات بشعراء دمياط وبحوزته 2 كيلو بانجو

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:32 م
القبض على تاجر مخدرات بشعراء دمياط وبحوزته 2 كيلو بانجو بانجو - أرشيفية
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت حملة أمنية من مديرية أمن دمياط من ضبط تاجر مواد مخدرة بقرية الشعراء وبحوزته 2 كيلو بانجو 
 
تعود تفاصل الواقعة عندما شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط حملة موسعة على قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط لضبط الخارجين عن القانون باشراف اللواء اسماعيل حسين  ، مدير أمن دمياط  ، واللواء حسام  الباز، مدير إدارة البحث الجنائى قادها العقيد أحمد سلامة وكيل ادارة البحث الجنائي وذلك عقب ورود معلومات العقيد علي عامر رئيس مباحث المخدرات بقيام " هاني . أ . ا -  40 سنة "  عاطل بالإتجار فى المواد المخدرة .
 
وتمكنت مأمورية اشتراك فيها المقدم محمد معوض ، رئيس مباحث مركز شرطة دمياط ومعاونيه من ضبط المتهم أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة وبحوزته 2 بانجو وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9509 جنايات مركز دمياط وجارى عرضه على النيابة العامة ومباشرة التحقيق معه.
 
 
 
 

 


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

البانجو

الشعراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس عاطلين ضبطا بحوزتهما 5 كيلو بانجو و100 قرص مخدر بالمنوفية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:23 م

حبس عاطلين بحوزتهما 9 كيلو بانجو فى المرج 4 أيام على ذمة التحقيق

السبت، 07 ديسمبر 2019 04:39 م

"الداخلية" تزلزل سوق الكيف قبل رأس السنة.. خطة لملاحقة تجار المخدارت قبل الكريسماس.. إحباط تهريب 3 أطنان بانجو بالسويس.. و"مكافحة المخدرات" توجه حملات مكبرة لاستهداف مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات

السبت، 07 ديسمبر 2019 03:30 م

القبض على عاطلين بحوزتهم 9 كيلو بانجو وحشيش بمنطقة المرج

السبت، 07 ديسمبر 2019 12:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة