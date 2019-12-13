القبض على تاجر مخدرات بشعراء دمياط وبحوزته 2 كيلو بانجو

تعود تفاصل الواقعة عندما شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط حملة موسعة على قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط لضبط الخارجين عن القانون باشراف اللواء اسماعيل حسين ، مدير أمن دمياط ، واللواء حسام الباز، مدير إدارة البحث الجنائى قادها العقيد أحمد سلامة وكيل ادارة البحث الجنائي وذلك عقب ورود معلومات العقيد علي عامر رئيس مباحث المخدرات بقيام " هاني . أ . ا - 40 سنة " عاطل بالإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت مأمورية اشتراك فيها المقدم محمد معوض ، رئيس مباحث مركز شرطة دمياط ومعاونيه من ضبط المتهم أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة وبحوزته 2 بانجو وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9509 جنايات مركز دمياط وجارى عرضه على النيابة العامة ومباشرة التحقيق معه.