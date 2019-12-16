ضبط 1.5 طن أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط 1.5 طن أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات، داخل مدشة أعلاف بقرية كفر ابرى مركز زفتى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط طن ونصف أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات، داخل مدشة أعلاف ملك" محمد.ا.ع" 41 سنة، قبل بيعها للجمهور، تحرر المحضر 18934جنح مركز زفتى.

كما تمكن المقدم محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، من ضبط 700كيلو سكر تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء داخل محل بقالة تموينى بقرية شبرا ملكان مركز المحلة، ملك"صبحي.م.ا" 41سنة، فى المحضر 49294جنح مركز المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.