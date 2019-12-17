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مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يواصل فاعلياته لليوم الثانى بالإمارات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:43 م
مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يواصل فاعلياته لليوم الثانى بالإمارات الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية
كتب إبراهيم قاسم

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استكمل الوفد المصرى رفيع المستوى المشارك فى فعاليات اليوم الثانى للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الدول، المنعقدة فى الإمارات فاعليات جلساتها، والتى تستمر حتى 20 ديسمبر الجارى، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأطرف فى مجال

مكافحة الفساد

.

 

ويضم الوفد المصرى رفيع المستوى كل من الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدى الأمم المتحدة بفيينا.

 

يذكر أن مؤتمر الدول الأطراف اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى قرارها رقم ‫58‏/4 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الاهداف المبينة في الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه، وعملا بالفقرة رقم 2 من تلك المادة، فقد تم تنفيذ سبعة دورات لمؤتمر الدول الأطراف أولها في ١٤ ديسمبر من عام 2006 بالمملكة الأردنية.


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الرقابة الادارية

مكافحة الفساد

الجهاز المركزى للمحاسبات

وحدة مكافحة غسل الاموال

وتمويل الإرهاب

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