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لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:59 م
لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة فندق الزرافات بكينيا
هند المغربي

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اختيار الفندق الذي يقدم خدمات متميزة وجودة طعام وموقع مميز، هو أول مايتم التفكير والبحث عنه قبل السفر إلا أن هناك أشخاصا يفضلون البعد عن المألوف والبحث عن تجربة غريبة ووممتعة، ووفقا لصحيفة رؤية التي افاد تقرير تم نشره بها عن أغرب 5 فنادق في العالم من ضمنا فندق يقع بواحة سيوة والذى زارة العديد من المشاهير من بينهم الأمير تشارلز وزوجته كاميلا في عام 2006

فندق بيت الزرافات في كينيا

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فندق بيت الزرافات

 

فندق بيت الزرافات الواقع في كينيا  Giraffe manor house، يتميز باحتوائه على قطيع نادر من زرافات روتشيلد المهددة بالانقراض، التي تعد عاملاً أساسياً لجذب السياح من كل مكان يأتون لزيارتها يومياً يقومون بإطعامها والتقاط الصور التذكارية معها

بني الفندق عام 1932 من قبل السير ديفيد دونكان، وتحيط به الزرافات على امتداد 140 مترا من أراضي الغابات البديعة التي تقع خارج العاصمة الكينية نيروبي مباشرة، وإضافة إلى سكانه من الزرافات يعتبر بيت الزرافات مأوى للكثير من فصائل الطيور البرية النادرة وغيرها من فصائل الحيوانات البرية.

الفندق الزجاجي في فنلندا

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الفندق الزجاجى

 

يعتبر فندق Glass Igloo Hotel في فنلندا من بين أكثر الأماكن السياحية جذباً لمشاهدة ظاهرة الشفق القطبي النادرة، يتكون هذا المنتجع من عدد من الأكواخ الزجاجية والمصنوعة من الزجاج العازل للحرارة، أي لا داعي للخوف من درجات الحرارة المتدنية هناك والتي تصل إلى -22، كل ما عليك هو الاستلقاء في سريرك، والاستمتاع بتأمل النجوم وظاهرة الشفق القطبي.

 

فندق الكلب  Dog bark park inn

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فندق الكلب

يقع Dog Bark Park Inn في ولاية أيداهو، تم بناء الفندق على شكل كلب البيجل، الأمر الذي جعل منه أحد أشهر المعالم في الولاية يقع الفندق في شمال وسط ولاية أيداهو، ويقدم خدمة المبيت والإفطار مع غرف نوم متميزة بديكورات تحمل صور الكلاب.

فندق King pacific lodge

فنادق 5
King pacific lodge

 

ويأتي فندق king pacific lodge في كندا، لمحبي الطبيعة والمياه، حيث يعد الوحيد في العالم الذي يطفو بنزلائه فوق الماء.

 

فندق يقع في واحة سيوة في مصر

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فنادق 6

 

 

بعيداً عن التكنولوجيا وصخب الحياة يقع الفندق الغير اعتيادى في واحة سيوه وسط الصحراء وعلى بعد 8 ساعات من القاهرة، بُني من الملح الصخري والطين، يحتوي على 40 غرفة مزينة بديكورات مستوحاة من حياة سكان صحراء سيوه، لا توجد بالفندق كهرباء ولا هواتف في الغرف كما يمنع استخدام الهواتف النقالة في الأماكن العامة، وتستخدم الشموع للإنارة ليلاً، أي أنه فندق مثالي وصديق للبيئة، وزار الفندق المميز العديد من مشاهير العالم من بينهم الأمير تشارلز وزوجته كاميلا في عام 2006

 


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