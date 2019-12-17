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فيديو.. "تنشيط السياحة" تروج الآثار القبطية فى القاهرة ووادى النطرون وكاترين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:43 م
فيديو.. "تنشيط السياحة" تروج الآثار القبطية فى القاهرة ووادى النطرون وكاترين رئيس هيئة تنشيط السياحة
كتبت آمال رسلان

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روجت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى للأثار القبطية التى تزخر بها أرض مصر شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، حيث تعد أرض المحروسة مهد للحضارات، من خلال فيديو ترويجى لأهم المناطق فى العاصمة وخارجها.
 
وقالت الهيئة من خلال صفحتها بموقع فيسبوك : "تجول في مصر و اشعر بالروحانيات الموجودة في كل ركن في البلد"، فى حين إظهار الفيديو لقطات من أهم المزارات القبطية فى مصر منها أديرة وادى النطرون والقاهرة القبطية وسانت كاترين، ومنطقة البجوات فى الوادى الجديد.
 
وتعتبر منطقة وادي النطرون إحدى أهم المناطق المقدسة الأثرية في مصر بل في العالم، حيث تحتوي على 4 من أشهر الأديرة الأرثوذكسية التي يتوافد عليها يوما مئات من الأقباط لزيارتها، وقد خرج من أديرة وادي النطرون العديد من من تولوا الكرسي البابوي ورعاية الكنيسة الأرثوذكسية ومنهم: البابا كيرلس السادس، والبابا شنودة الثالث، والبابا تواضروس الثاني.
 
أما البجوات فهى تقع بالقرب من محافظة الوادي الجديد وهي مجموعة من المقابر الأثرية تقع في مدينة الخارجة، وهى جبانة مسيحية يرجع تاريخها من القرن الثاني الميلادي إلى القرن السابع الميلادي، وتقع خلف معبد هيبس.
 
وسانت كاترين التى يقع بها أقدم دير للعبادة، والقاهرة القبطية التى تقع فى حى مصر القديمة  وتضم  المتحف القبطى، والكنيسة المعلقة، وكنيسة القديس مينا بجوار حصن بابليون، وكنيسة القديس شنودة، وكنيسة العذراء مريم.
 
 

القاهرة القبطية

تنشيط السياحة

الأثار القبطية

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