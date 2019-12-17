لجنة البت توافق على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى بالسويس

السويس - السيد فلاح

عقدت لجنة البت فى تقنين الأوضاع الزراعية والمبانى اجتماعها برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لعرض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين الأوضاع من الأراضى الزراعية والمبانى داخل وخارج الحيز العمرانى بالمحافظة بحضور كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام والأستاذ خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء باسم العطار، مساعد مدير الأمن والمستشار إيهاب إبراهيم، مفوض الدولة لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين.

وفى بداية الاجتماع أكد "صقر"، على أن لجان التقنين حريصة على تقنين الأوضاع واسترداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين للجادين فى تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي.

وعرض محمد صابر، رئيس لجنة المعاينة عدد ملفات التقنين التى استوفت كافة الاجراءات الخاصة بالتقنين، وكذلك عرضت هدى خيامى رئيس لجنة التظلمات عدد من الملفات ، منها تظلمات على المعاينة وعدد أخر تظلم على التتمين.

وفى نهاية اللقاء وافقت اللجنة على عدد من الملفات للمتقدمين للبت واستكمال إجراءات لتقنين الأوضاع من الأراضى الزراعية والمبانى بنطاق الأحياء، وتم رفض عدد من التظلمات الخاصة بالسعر والموافقة على تظلمات لجنة المعاينة وفقا لقانون 144 لسنة 2017.

حضر الاجتماع مديرى الزراعة وممثل القوات المسلحة ومديرى إدارات الأملاك الاميرية والزراعية والشئون القانونية والرى وجهاز حماية الدولة ومركز المعلومات والمكتب الفنى وأعضاء لجان التقنين.