سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة البت توافق على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى بالسويس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:34 م
لجنة البت توافق على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى بالسويس لجنة البت فى تقنين الأوضاع الزراعية والمبانى
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت لجنة البت فى تقنين الأوضاع الزراعية والمبانى اجتماعها برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لعرض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين الأوضاع من الأراضى الزراعية والمبانى داخل وخارج الحيز العمرانى بالمحافظة بحضور كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام والأستاذ خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء باسم العطار، مساعد مدير الأمن والمستشار إيهاب إبراهيم، مفوض الدولة لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين.

وفى بداية الاجتماع أكد "صقر"، على أن لجان التقنين حريصة على تقنين الأوضاع واسترداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين للجادين فى تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي.

 وعرض محمد صابر، رئيس لجنة المعاينة عدد ملفات التقنين التى استوفت كافة الاجراءات الخاصة بالتقنين، وكذلك عرضت هدى خيامى رئيس لجنة التظلمات عدد من الملفات ، منها تظلمات على المعاينة وعدد أخر تظلم على التتمين.

وفى نهاية اللقاء وافقت اللجنة على عدد من الملفات للمتقدمين للبت واستكمال إجراءات لتقنين الأوضاع من الأراضى الزراعية والمبانى بنطاق الأحياء، وتم رفض عدد من التظلمات الخاصة بالسعر والموافقة على تظلمات لجنة المعاينة وفقا لقانون 144 لسنة 2017.

حضر الاجتماع مديرى الزراعة وممثل القوات المسلحة ومديرى إدارات الأملاك الاميرية والزراعية والشئون القانونية والرى وجهاز حماية الدولة ومركز المعلومات والمكتب الفنى وأعضاء لجان التقنين.

 

 


السويس

اخبار السويس

اللواء عبد المجيد صقر

محافظ السويس

تقنين اوضاع الاراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة