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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:55 م
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كيف يمكن أن يكون البروتين الموجود في دماغك سلاحك ضد مرض الزهايمر؟

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:00 م
كيف يمكن أن يكون البروتين الموجود في دماغك سلاحك ضد مرض الزهايمر؟ الزهامير - صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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وجد الباحثون أن البروتين الذي ينظم خلايا الدم البيضاء في الدماغ البشري يمكن أن يحمي من مرض الزهايمر.

وتشير النتائج المنشورة في مجلة " Communications Biology " إلى أن هذا البروتين، يمكن أن يكون له آثار مهمة في مكافحة مرض الزهايمر.

وأوضحت النتائج أن الخلايا المناعية في الدماغ، التي تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة، تلعب دوراً حاسماً في مرض الزهايمر، فعند تعرية الخلايا الدبقية الصغيرة يمكن أن يكون المفتاح لعلاج المرض، حيث حدد العلماء البروتين الذى يعمل كعامل قد يقلل من احتمال إصابة الشخص بهذا المرض.

أظهرت الأبحاث الآن أن النوع الأكثر شيوعًا من البروتين يلعب دورًا مهمًا في تعديل وظيفة الخلايا الدبقية الصغيرة، ووجود هذا البروتين على الخلايا الدبقية الصغيرة، يوحي بأن الخلايا المناعية يمكنها حماية المخ من مرض الزهايمر.

يصيب مرض الزهايمر أكثر من 44 مليون شخص حول العالم، ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للاختبار المستقبلي للعلاقة السببية بين البروتين ومرض الزهايمر.

 

 


الزهايمر

الخلايا الدبقية

حماية المخ

الخلايا المناعية

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