سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كارولينا تحكم الولايات المتحدة ..حفيدة ترامب تجلس مكانه بالبيت الأبيض.. صور

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:09 م
كارولينا تحكم الولايات المتحدة ..حفيدة ترامب تجلس مكانه بالبيت الأبيض.. صور كارولينا ترامب
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدو أن أصغر حفيده دونالد ترامب، كارولينا ، قد ورثت أسلوبه المميز فى تصفيف الشعر، حيث نشر أريك ترامب، الأبن الثالث للرئيس الأمريكى، صورا لها على كرسى جدها فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض، وفقا لجريدة ذا صن البريطانية.

 

2
 
وشارك أريك ترامب، عبر انستجرام، صورة لأبنته كارولين  وهى تجلس على كرسى دونالد ترامب فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض،  وعلق قائلاً: "نحن بحاجة إلى كرسى أعلى".

1

وكان قد نشر أيضا من قبل صورة لأبنه لوك، وهو يلعب فى ماطيت لطائرة بالبيت الأبيض، وعلق قائلاً:" دمر لوكا عندما اكتشف أن هذه ليست لعبة جديدة".

6

كارولينا ولدت فى 20 أغسطس لتصبح أصغر حفيد للرئيس دونالد ترامب، ويعد إريك البالغ من العمر 35 عاما الابن الثالث والأصغر لترامب من زوجته الأولى إيفانا.

وتعد كارولينا الحفيدة العاشرة للرئيس ترامب، وتضم قائمة الأحفاد شقيقها الأكبر البالغ من العمر عامين  لوك،  إلى جانب أبناء دونالد جونيور الخمسة من زوجته السابقة وأكبرهم عمره 12 وأصغره عمره 5، وهم كاى ودونالد ترامب الثالث وتريستان وسبنسر وكلو. كما أن إيفانكا ثلاثة أبناء من زوجها جاريد كوشنر، وهما أرابيلا 8 سنوات وجوزيف 5 سنوات وثيدور 3 سنوات.


كارولينا ترامب

البيت الأبيض

المكتب البيضاوى

ترامب

دونالد ترامب

أريك ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة