كارولينا تحكم الولايات المتحدة ..حفيدة ترامب تجلس مكانه بالبيت الأبيض.. صور

كتب هيثم سلامة

يبدو أن أصغر حفيده دونالد ترامب، كارولينا ، قد ورثت أسلوبه المميز فى تصفيف الشعر، حيث نشر أريك ترامب، الأبن الثالث للرئيس الأمريكى، صورا لها على كرسى جدها فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض، وفقا لجريدة ذا صن البريطانية.

وشارك أريك ترامب، عبر انستجرام، صورة لأبنته كارولين وهى تجلس على كرسى دونالد ترامب فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض، وعلق قائلاً: "نحن بحاجة إلى كرسى أعلى".

وكان قد نشر أيضا من قبل صورة لأبنه لوك، وهو يلعب فى ماطيت لطائرة بالبيت الأبيض، وعلق قائلاً:" دمر لوكا عندما اكتشف أن هذه ليست لعبة جديدة".

كارولينا ولدت فى 20 أغسطس لتصبح أصغر حفيد للرئيس دونالد ترامب، ويعد إريك البالغ من العمر 35 عاما الابن الثالث والأصغر لترامب من زوجته الأولى إيفانا.

وتعد كارولينا الحفيدة العاشرة للرئيس ترامب، وتضم قائمة الأحفاد شقيقها الأكبر البالغ من العمر عامين لوك، إلى جانب أبناء دونالد جونيور الخمسة من زوجته السابقة وأكبرهم عمره 12 وأصغره عمره 5، وهم كاى ودونالد ترامب الثالث وتريستان وسبنسر وكلو. كما أن إيفانكا ثلاثة أبناء من زوجها جاريد كوشنر، وهما أرابيلا 8 سنوات وجوزيف 5 سنوات وثيدور 3 سنوات.