الحفيدة العاشرة للرئيس الأمريكى.. نجل ترامب يحتفل بقدوم طفلته الثانية

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكى، وزوجته لارا وصول طفلهما الثانى، التى أصبحت أيضا الحفيدة العاشرة لدونالد ترامب.

وفى تغريدة له مساء أمس الاثنين قالت إريك " أشعر أنا ولارا ترامب بالحماس للترحيب بقدوم كارولينا دوروثى ترامب إلى العالم. نحن نحبك بالفعل".

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already! — Eric Trump (@EricTrump) August 20, 2019

وقد أرسلت شقيقة إريك إيفانكا لعائلة أخيها أفضل الأمنيات فى وقت مبكر فى صباح اليوم الثلاثاء عبر تويتر، وقالت "نحبك يا لارا، الأخ الأكبر لوك، وكارولينا الجميلة".

وتعد كارولينا الحفيدة العاشرة للرئيس ترامب، وتضم قائمة الأحفاد شقيقها الأكبر البالغ من العمر عامين لوك، إلى جانب أبناد دونالد جونيور الخمسة من زوجته السابقة وأكبرهم عمره 12 وأصغره عمره 5، كما أن إيفانكا ثلاثة أبناء من زوجها جاريد كوشنر، وهما أرابيلا 8 سنوات وجوزيف 5 سنوات وثيدور 3 سنوات.

ويعد إريك البالغ من العمر 35 عاما الابن الثالث والأصغر لترامب من زوجته الاولى إيفانا. أما لارا التى تبلغ 36 عاما، فهى مستشارة لترامب ومذيعة فى برنامج Real News Update. وقد تعرضت لانتقادات فى وقت سابق هذا العام بعد أن قال لـ 800 ألف من العمال الفيدراليين أن الإغلاق الحكومى قد سبب فى القليل من الألم، لكن الأمر كان مسحق.

وقد تزوج إريك ولارا فى عام 2014. وأنجب طفلهما الأول لوك فى سبتمبر، وأعلنا فى إبريل الماضى انتظار مولودهما الثانى.