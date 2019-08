الحفيدة العاشرة للرئيس الأمريكى.. نجل ترامب يحتفل بقدوم طفلته الثانية

أعلن إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكى، وزوجته لارا وصول طفلهما الثانى، التى أصبحت أيضا الحفيدة العاشرة لدونالد ترامب.

وفى تغريدة له مساء أمس الاثنين قالت إريك " أشعر أنا ولارا ترامب بالحماس للترحيب بقدوم كارولينا دوروثى ترامب إلى العالم. نحن نحبك بالفعل".

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!