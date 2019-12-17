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كاتبة تركية: حزب اردوغان يعاني من تراجع الشعبية بسبب الاستقالات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:20 م
كاتبة تركية: حزب اردوغان يعاني من تراجع الشعبية بسبب الاستقالات ممارسات أردوغان تفقده المزيد من الشعبية
كتبت ـ نهال طارق

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كشفت الكاتبة والمحللة التركية عائشة كاربات أن حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) الذى يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه تحديات وسط خسارة مستمرة لعشرات الآلاف من الأعضاء في الأشهر الأخيرة.

 

وكتبت كارابات على منصة Qantara التى تتخذ من ألمانيا مقراً لها، مشيرة إلى موقف كل من رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق على باباجان، حيث أطلق داود أوغلو حزب المستقبل لمنافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم ومن المتوقع أن يطلق باباجان بدعم من الرئيس السابق عبد الله جول حركته السياسية الخاصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ويمثل كلا الرجلين عددًا متزايدًا من حلفاء أردوغان السابقين الذين أصبحوا يشعرون بخيبة أمل متزايدة بسبب الاتجاه الذي سلكته تركيا تحت قيادة الرجل اردوغان، واضافت كارابات "كلاهما يعارضان النظام الرئاسي الذي تم تنفيذه في عام 2017، والدفاع عن استعادة الديمقراطية البرلمانية. إنهما يعدان بالشمولية وليس باستقطاب المجتمع".

 

وأضافت أن أوغلو وباباجان لم يعلنا عن وجهات نظرهم بشأن القضية الكردية، وهي واحدة من أكبر القضايا التركية على محليا وخارجيا.

 

وأشار المقال إلى أن استطلاعات الرأي تشير ان ما يصل إلى 3.4 % من التأييد الشعبي من نصيب حزب المستقبل وحوالي 8 % لحزب باباجان الذي سيتم الإعلان عنه، وقال المقال إن الحركات يمكن أن تعيق حزب العدالة والتنمية إذا قرروا الانضمام إلى تكتل المعارضة في البلاد.

 

ووفقا للتقرير فمن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في تركيا عام 2023، إلا انه من المتوقع أن تختار الحكومة انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية، فقد 57000 عضوا على مدى الشهرين الماضيين.


تركيا

اردوغان

حزب العدالة والتنمية

الرئيس التركى

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