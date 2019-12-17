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قائد تحالف دعم الشرعية فى عدن: سيتم تنفيذ كل بنود "اتفاق الرياض"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:07 ص
قائد تحالف دعم الشرعية فى عدن: سيتم تنفيذ كل بنود "اتفاق الرياض" اتفاق الرياض
كتب محمد تهامى زكى

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أكد العميد مجاهد العتيبى، قائد قوات تحالف دعم الشرعية فى مدينة عدن باليمن، أنه سيتم تنفيذ كل بنود "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى.

ووفقا لـ"العربية"، قال العميد العتيبى، فى الورشة العلمية التى نظمتها، جامعة عدن، أمس الاثنين، بعنوان "اتفاق الرياض.. الأهمية والدلالة"، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن قوات التحالف تبذل جهوداً جبارة لتنفيذ بنود الاتفاق كما وردت.

وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض ليس مستحيلاً، ويمكن لبنوده أن تعيد اليمن سعيداً كما كان عليه فى السابق.

وأقر قائد قوات التحالف فى عدن، بوجود معوقات وصعوبات على طريق تنفيذ الاتفاق وقال: إن" الأمر ليس سهلاً، ولكنه ليس صعباً وليس مستحيلاً".

وأضاف العتيبى، هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض، متابعا: "سوف يأتى اليوم الذى نعود فيه ونرى اليمن كما عهدنا.. يمن سعيد عربى بامتياز".

بدوره دعا رئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر لصور إلى إنقاذ البلاد من الفوضى، ونبذ الفرقة والتعصب، والتوجه نحو السلام، مؤكداً أهمية اتفاق الرياض كونه يُشكّل منطلقاً أساسياً لتثبيت الأمن والاستقرار، وصنع شراكة وطنية بين القوى السياسية.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى "اتفاق الرياض" فى 5 نوفمبر الماضى بالعاصمة السعودية، ويشمل الاتفاق بنوداً رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، يعين الرئيس عبدربه منصور هادى أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالى الجنوبى، فى وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسى النهائى.

 

 

 


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