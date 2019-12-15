غدا.. ورشة عمل بجامعة عدن تناقش اتفاق الرياض

إيمان حنا

تقيم جامعة عدن باليمن غدا ورشة عمل تناقش أهمية "اتفاق الرياض" الذى وقعته الحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى والمجلس الانتقالى الجنوبى تحت رعاية المملكة العربية السعودية فى الرياض بداية نوفمبر الماضى لرأب الصدع بين أهالى اليمن وتكوين جبهة موحدة بوجه الأطماع الحوثية.

يشارك بالورشة برنامج تنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور الخضر لصور رئيس الجامعة .

ومن جانبه قال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى "إننى حريص على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتزام الجميع بتنفيذه، وذلك انطلاقا من مسؤوليتنا فى حقن الدماء وعودة الدولة، واعتمادا على ثقتنا بالأشقاء فى المملكة العربية السعودية وحرصهم على تعزيز وجود الدولة" .







جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمنى أمس الأول مع قيادات وممثلى التحالف الوطنى للأحزاب والتنظيمات السياسية، بحضور نائبه الفريق الركن على محسن الأحمر.

وأشاد عبد ربه - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية - بدور الأحزاب فى مساندتهم للشرعية والوطن، باعتبار الشرعية تمثل جميع الدولة بمؤسساتها المختلفة ونخبها والقوى السياسية، مشدداً على ضرورة العمل على تعزيز مفهومها وتماسك مكوناتها وتوحيد المواقف والرؤى بين الدولة وبين الأحزاب والمكونات السياسية، قائلا "لا نسمح بمن يريد اضعاف هذا التلاحم".