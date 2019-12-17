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فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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مع دخول فصل الشتاء وتساقط الأمطار تحتاج إلى تناول أطعمة تساعدك على الوقاية من أمراض الشتاء ونزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك تساعد على تدفئتك من البرد نقدم فى هذا الفيديو المعلوماتى 7 أطعمة يجب أن تتناولها فى فصل الشتاء، وفقاً لموقع Medium.

أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة
 

الشوربة
 

-تساعد فى إزالة العدوى والشعور بالتحسن

-غنية بالفيتامينات والمعادن وتقوى المناعة

- اصنع شوربة الخضراوات أو مرق الدجاج أو العدس الأصفر

الفواكه
 

- البابايا تحافظ على درجة حرارة الجسم في الطقس البارد.

- الكمثرى، مليئة بالألياف وفيتامين C وفيتامين B12 تقوى المناعة وخافضة للحرارة

-الرمان، غنى بالفيتامينات، وخاصة فيتامين C المقوى للمناعة

- الفواكه الحمضية والموالح مثل: البرتقال واليوسفى والليمون –الجوافة غنية بفيتامين سى

 المكسرات مثل: اللوز والجوز
 

-تحافظ على مستويات السكر

- تعزز الألياف الهضمية

-تحسن صحة بشرتك وصحتك فى الشتاء

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شاي الأعشاب
 

-غني بالمواد المضادة للأكسدة

-يطرد السموم من الجسم

-منع الالتهابات والأنفلونزا

-الزنجبيل والفلفل الأسود والقرفة والهيل "الحبهان"

-الوقاية من البرد / السعال أو الحمى

 

الكركم

الكركم مضاد حيوي ومطهر طبيعي

يساعد فى منع العدوى والوقاية من الأمراض

هو المشروب المثالي لعلاج الالتهابات والحمى مع زيادة المناعة

 

قرع العسل
 

-غني بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات A و C والمعادن.

 -يساعد في الهضم

- يمنع أمراض الجهاز التنفسي

- يحسن صحة الجلد

 

 شرب الماء
 

-حافظ على رطوبتك خلال موسم الرياح والأمطار.

-ترطيب جسمك يساعد فى الوقاية من الأمراض.

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اطعمة مفيدة

اطعمة تدفى الجسم

اطعمة تحمى الجسم

اليوم السابع بلس

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