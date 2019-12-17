فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

كتبت فاطمة خليل

مع دخول فصل الشتاء وتساقط الأمطار تحتاج إلى تناول أطعمة تساعدك على الوقاية من أمراض الشتاء ونزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك تساعد على تدفئتك من البرد نقدم فى هذا الفيديو المعلوماتى 7 أطعمة يجب أن تتناولها فى فصل الشتاء، وفقاً لموقع Medium.

أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة



الشوربة



-تساعد فى إزالة العدوى والشعور بالتحسن

-غنية بالفيتامينات والمعادن وتقوى المناعة

- اصنع شوربة الخضراوات أو مرق الدجاج أو العدس الأصفر

الفواكه



- البابايا تحافظ على درجة حرارة الجسم في الطقس البارد.

- الكمثرى، مليئة بالألياف وفيتامين C وفيتامين B12 تقوى المناعة وخافضة للحرارة

-الرمان، غنى بالفيتامينات، وخاصة فيتامين C المقوى للمناعة

- الفواكه الحمضية والموالح مثل: البرتقال واليوسفى والليمون –الجوافة غنية بفيتامين سى

المكسرات مثل: اللوز والجوز



-تحافظ على مستويات السكر

- تعزز الألياف الهضمية

-تحسن صحة بشرتك وصحتك فى الشتاء

شاي الأعشاب



-غني بالمواد المضادة للأكسدة

-يطرد السموم من الجسم

-منع الالتهابات والأنفلونزا

-الزنجبيل والفلفل الأسود والقرفة والهيل "الحبهان"

-الوقاية من البرد / السعال أو الحمى

الكركم

الكركم مضاد حيوي ومطهر طبيعي

يساعد فى منع العدوى والوقاية من الأمراض

هو المشروب المثالي لعلاج الالتهابات والحمى مع زيادة المناعة

قرع العسل



-غني بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات A و C والمعادن.

-يساعد في الهضم

- يمنع أمراض الجهاز التنفسي

- يحسن صحة الجلد

شرب الماء



-حافظ على رطوبتك خلال موسم الرياح والأمطار.

-ترطيب جسمك يساعد فى الوقاية من الأمراض.