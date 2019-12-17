فيديو.. دار الإفتاء: يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف شرط عدم تحريك الشفتين

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، وخصصت الفيديو للإجابة على سؤال نصه:" هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف للحائض؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"خروجا من الخلاف بين الفقهاء لا مانع ولكن بدون تحريك الشفتين أو اللسان بالقراءة ولكن اقرائى بعينك أو بقلبك".

وتنشر دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقاطع فيديو لأمناء الفتوى بالدار خلال إجابتهم على أسئلة واستفسارات بعض المتابعين للصفحة.