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فيديو.. دار الإفتاء: يجوز الإجهاض إذا كان الحمل يتسبب فى وفاة الأم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:54 م
فيديو.. دار الإفتاء: يجوز الإجهاض إذا كان الحمل يتسبب فى وفاة الأم الشيخ عبد الله عجمى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين التى ترد للصحفة، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"ما حكم الشرع فى الإجهاض؟".

 

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الشيخ عبد الله عجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"الإجهاض حرام ولا يجوز شرعا إلا إذا ترتب عليه هلكة للأم وهذا لا يقول به إلا الأطباء فى تقارير معتمدة رسمية تؤكد أن حالة الأم تهلك وتموت إذا بقى هذا الحمل، أما فى غير ذلك فحرام".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.


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