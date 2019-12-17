الرئيسية أخبار عاجلة فيديو.. الرئيس السيسى يشارك شباب العالم فى ماراثون السلام بشرم الشيخ الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:09 م كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شباب العالم فى ماراثون السلام بشرم الشيخ. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الثلاثاء، بالشباب المشاركين فى ماراثون السلام بعد انتهائه أمام إيقونة السلام بشرم الشيخ. شرم الشيخ منتدى الشباب ماراثون مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:52 م صور.. انتصار السيسى: حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:13 م أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:04 م السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:12 م الرئيس السيسى يشارك شباب العالم فى ماراثون السلام بشرم الشيخ الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:46 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته" إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019 الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس" شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست" الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة" لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة المزيد من Trending Plus
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