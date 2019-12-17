فيديو.. الرئيس السيسى يشارك شباب العالم فى ماراثون السلام بشرم الشيخ

كتب محمد الجالى

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مع شباب العالم فى ماراثون السلام بشرم الشيخ.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الثلاثاء، بالشباب المشاركين فى ماراثون السلام بعد انتهائه أمام إيقونة السلام بشرم الشيخ.