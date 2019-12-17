سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:22 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فيديو.. إزالة ورم يزن 35 كيلو من مبيض سيدة صينية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:00 م
فيديو.. إزالة ورم يزن 35 كيلو من مبيض سيدة صينية ازالة الورم من أمراة يبلغ 35 كيلو
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عانت امرأة صينية من مشكلة كبرى فى التنفس وتضخم بطنها وبدت وكأنها حامل، ولكن السبب الحقيقى فى تلك الحالة كان ورم ضخم بمبيضها بلغ وزنه " 35 كيلو".  

22345692-7800825-The_59_year_old_had_an_otherwise_stick_thin_frame_Pictured_at_ho-a-8_1576581249312

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" تجاهلت الفتاة البالغة من العمر 59 عامًا المشكلة عندما بدأت في البداية، ولكن عانت من مشكلة فى التنفس بسبب تضخم بطنها وتم نقلها إلى المستشفي ولم يتمكن الأطباء من رؤية أعضائها في عمليات الفحص بسبب الورم نظرا لأن بطنها كانت بالسائل، والمعروفة باسم ورم غدي بالمبيض .

استحوذ النمو المملوء بالسوائل، المسمى ورم غدد الأوعية الدموية المبيض الحميد ، على تجويف البطن بأكمله منعت أعضاءها ، بما في ذلك الكبد والطحال والكلى من الظهور من إجراء فحوصات طبية، عولجت في المستشفى التابع الثاني لجامعة هاربين الطبية في هيلونغجيانغ ، شمال شرق الصين.

أزال الجراحون 33 لتراً من السائل المخاطي ، وهو سميك وبني ولكنه غير ضار ، من مبيض السيدة، كما قاموا بقص كيس يبلغ وزنه 4.4 رطل (2 كجم) ، ليصل إجمالي وزنه إلى 77 رطلاً" 35 كيلو" .

30430-22345690-7800825-image-a-1_1576577388983-(1)
 

وقال البروفيسور لي بيلينغ ، من قسم التوليد وأمراض النساء في المستشفى "لقد كنت طبيبة لمدة 38 عامًا ، ورأيت العديد من الأورام الكبيرة ، لكنني لم أر مثل هذا من قبل.

قالت السيدة هوانغ ، من مدينة شوانغياشان في هيلونغجيانغ: "لم أستطع الاستلقاء على النوم، اضطررت للجلوس مع وسادة وراء ظهري.

ماذا كان الورم؟

كان الورم ممتلئًا بالكامل تقريبًا بسائل ، يُعرف باسم الورم الحميد المخاطي الحميد في المبيض، ينمو من ظهارة سطح المبيض تصطف الأنسجة الظهارية الأسطح الخارجية أو الداخلية للأعضاء والأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم.

المضاعفات الأكثر شيوعًا لخراجات المبيض الحميدة بشكل عام هي التواء ونزيف حاد وتمزق، أورام المبيض العملاقة نادرة حيث يتم اكتشاف معظم الحالات في وقت مبكر خلال الفحوصات الروتينية.

22346912-7800825-Professor_Li_Peiling-a-4_1576581100964

ومع ذلك ، لا يتم اكتشافها غالبًا إلا عند بدء الضغط على الأعضاء القريبة ، مما يسبب عدم الراحة.

أمضت السيدة هوانغ 24 ساعة في العناية المركزة قبل نقلها إلى الجناح العام، قال البروفيسور لي إن أورام المبيض هي الشكل الأكثر شيوعًا للأورام الحميدة الموجودة لدى النساء ، لكنها قد تصبح أيضًا خبيثة.

وأشارت إلى أن أورام المبيض يمكن أن تؤثر على النساء من جميع الفئات العمرية ، ولكن النمو ليس دائمًا واضحًا في البداية ، وغالبًا ما يتم اكتشافه عندما يبدأ الضغط على الأعضاء المجاورة ويسبب عدم الراحة.

 

 

 


اورام

سرطان المبيض

اورام خبيثه

اورام سرطانيه

ازاله ورم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة