فضيحة بالفيديو.. قطع النشيد الوطنى التركى وتشغيل موسيقى رومانسية

كتب- هاشم الفخرانى

عاش الفريق القومي التركي للعبة الهوكي على الجليد لحظات محرجة بعد قطع نشيد الاستقلال التركى الوطنى وتشغيل موسيقى كلاسيكية بعد فوزه على بلغاريا 4-1 .

وكان الفريق القومي لهوكي الجليد يلعب مع بلغاريا في تصفيات الألعاب الاولمبية الشتوية لعام 2022 والمقامة فى كرواتيا، وبعد انتهاء الماتش بفوز تركيا على بلغاريا وأثناء سماع النشيد الوطني التركي تم قطع النشيد وتشغيل موسيقى كلاسيكية فى مشهد محرج وفاضح أثار حفيظة اللاعبين الذين أكملوا النشيد وهم يصرخون.

من جانبه أدان رئيس الاتحاد التركي للعبة الهوكي الجليدية خالد البيراق هذا التصرف الفاضح قائلا: ليست الأولى ضد فريقنا وبلدنا.