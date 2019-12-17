سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد فوز الفريق القومي التركي للعبة الهوكي..

فضيحة بالفيديو.. قطع النشيد الوطنى التركى وتشغيل موسيقى رومانسية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:43 ص
فضيحة بالفيديو.. قطع النشيد الوطنى التركى وتشغيل موسيقى رومانسية تركيا
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاش الفريق القومي التركي للعبة الهوكي على الجليد لحظات محرجة بعد قطع نشيد الاستقلال التركى الوطنى وتشغيل موسيقى كلاسيكية بعد فوزه على بلغاريا 4-1 .

وكان الفريق القومي لهوكي الجليد يلعب مع بلغاريا في تصفيات الألعاب الاولمبية الشتوية لعام 2022 والمقامة فى كرواتيا، وبعد انتهاء الماتش بفوز تركيا على بلغاريا وأثناء سماع النشيد الوطني التركي تم قطع النشيد وتشغيل موسيقى كلاسيكية فى مشهد محرج وفاضح أثار حفيظة اللاعبين الذين أكملوا النشيد وهم يصرخون.

من جانبه أدان رئيس الاتحاد التركي للعبة الهوكي الجليدية خالد البيراق هذا التصرف الفاضح قائلا:  ليست الأولى ضد فريقنا وبلدنا.

 

 


هوكى

تركيا

النشيد الوطنى التركى

الهوكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. قناة الغد: تركيا ارسلت طائرة مُسيّرة إلى قبرص فى مهمة استغرقت 10 ساعات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:04 م

متحدث الجيش الليبى: رصدنا أسلحة لحظة شحنها من تركيا لمصراتة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:45 م

تركيا تُضيق على الأجانب المقيمين بها وتبدأ ترحيلهم بدءًا من 2020

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:51 م

"روسيا اليوم" العلاقات بين تركيا وأمريكا تمر بأعمق أزمة فى تاريخ البلدين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:26 م

الأتراك ينتحرون.. شاب يطلق النار على رأسه فى تركيا بعد طرده من العمل

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة