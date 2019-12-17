فتح مركز الشباب وإقامة 15 خيمة لتسكين أهالى العقارات المجاورة للعقار المنهار بفاقوس

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فتح وتجهيز مراكز الشباب و توفير 15 خيمة بالساحة الشعبية بمركز فاقوس مجهزة بالمواد الغذائية والمعيشية من بطاطين وأغطية لاستقبال المواطنين الذين تم إخلائهم من العقارات المجاورة للعقار المتهدم بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدى بمنطقه نجيزه بمركز فاقوس، والذى أسفر عن حالة وفاة وإصابة 2 آخرين .

وقام المحافظ بتفقد معسكرات الإيواء ومركز شباب فاقوس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين الذين تم إخلائهم .

كما قرر المحافظ فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادث انهيار العقار ومعرفه أسباب الإنهيار، ومازالت أعمال رفع الأنقاض مستمرة للتأكد من عدم تواجد أى حالات وفيات أو إصابات تحت الأنقاض .

كان تم تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان لمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات السكنية المجاورة للعقار المنهار ، للتأكد من سلامتها وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ مايلزم .

وكان الحادث اسفر عن وفاة باسم ولاء محمد عبد الهادى وإصابتين ، وانهيار جزئى لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار ، وجارى حصر الخسائر البشرية والمادية .

يذكر أن العقار منشأ فى السبعينات و مكون من دور أرضى و 3 طوابق والدور الارضى مستخرج له نشاط تجارى رقم 231/ لسنه89 باسم محمد عبد المنعم حمص مصنع كنافة.