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عرض شاب قتل شقيقه فى الدقى على مستشفى الأمراض النفسية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:03 م
عرض شاب قتل شقيقه فى الدقى على مستشفى الأمراض النفسية جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بعرض شاب متهم بقتل شقيقه فى الدقى على مصحة نفسية لتوقيع الكشف الطبى عليه ووضعه تحت الملاحظة، للوقوف على مدى مسئوليته عن تصرفاته من عدمه.
 
ألقت مباحث الجيزة القبض على شاب يحمل جنسية دولة إفريقية، لاتهامه بقتل شقيقه بالدقى، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يعانى من مرض نفسي.
 
تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن المجنى عليه مصاب بطعنة نافذة، وأن شقيقه اعتدى عليه بسكين خلال مشاجرة بينهما.
 
تم ضبط المتهم، وتبين أنه يعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 

دولة افريقيا

الدقى

قتل شقيقه

مصحة نفسية

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