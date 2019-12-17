سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:30 ص
طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها المحال
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن طرح محلات للشباب خلف النادى السويسرى، بحى شمال الجيزة، طبقا للشروط واللوائح المنصوص عليها.
 
وفى السياق ذاته، رفعت أجهزة محافظة الجيزة كفاءة سوق شباب الخريجين خلف النادى السويسرى، حيث تم إزالة كافة الاشغالات بالشارع وزيادة أعمدة الإنارة بالشارع وغلق أبواب المحلات، بإشراف أسامة السقعان رئيس حى شمال الجيزة بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة برئاسة عزة وهدان ومحمد جمال نائب رئيس الجهاز.
 
وكان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، عقد لقاءً مع محمد خميس رئيس جمعية مستثمرين 6 أكتوبر لطرح عددا من الوظائف لشباب المحافظة خلال الأيام المقبلة.
 

 


الجيزة

تشغيل الشباب

فرص عمل

سوق شباب الخريجين

شمال الجيزة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة