ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج وبإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، وبرئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، حملة تموينية على الأسواق لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية منها ضبط "خالد ا م ح" 48 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز طما لحيازته وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط "280 " كيلوجرام حلويات ، " 140 " عبوة سناكس وضبط "عبد الله ع ا ع" 26 سنة مدير مسئول محطة تموين سيارات – ويقيم دائرة مركز جرجا لقيامه ببيع بنزين 92 بأزيد من السعر الرسمى وحيازة شحوم سيارات مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص وعدم إنتظام القيد بسجل "21 " بترول والتلاعب فى برامج عدادات طلمبات البنزين بقصد الغش والتدليس وتم ضبط " 250 " كيلوجرام شحوم سيارات

كما تم ضبط " 9 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و" 5 " قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 6 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وجـــارى الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلـــــه.